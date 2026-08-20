Yeni Asır 132 yaşında

Türk basınının çınarı Yeni Asır, 132'nci yaşını kutladı. 19 Ağustos 1895'te Selanik'te Abdurrahman Arif Bey tarafından ASIR adıyla kurulan ve 22 Temmuz 1908'de YENİ ASIR adını alan gazete, tam üç asra tanıklık etti. YENİ ASIR, Cumhuriyet'in ilan edilmesi ile 1924'te Selanik'ten İzmir'e taşındı. Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Serhat Albayrak, yıldönümü mesajında, "Türkiye'nin en köklü gazetesi unvanını taşıyan, Türk basın tarihinin öncüsü ve en eski gazetesi Yeni Asır'ın 132. kuruluş yıldönümünü büyük bir gurur ve mutlulukla kutluyoruz.

Üç ayrı yüzyıla tanıklık eden köklü geçmişiyle, Türk basınına kazandırdığı ilklerle, yeniliğin, değişimin ve gelişimin simgesi hâline gelen Yeni Asır, ilkeli ve tarafsız habercilik anlayışından ödün vermeden, güvenilir yayıncılığıyla milletimizin gönlünde saygın bir yer edinmeyi başaran nadide bir gazetedir" dedi. Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir, diğer yöneticiler ve çalışanlar 132'nci yaş gününü pasta keserek kutladı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör