Yeni doğan bebeğin ilk ihtiyaçları devletten

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 2026- 2035 dönemi "Aile ve Nüfus On Yılı" kapsamında hazırlanan proje kapsamında, Burdur
Valiliği tarafından Türkiye'de ilk defa "Hoş Geldin Bebek Projesi" uygulamaya koyuldu. Proje kapsamında, kentte sosyal yardım alan ailelerin yeni doğan bebeklerinin ilk dönemlerinde ihtiyaç duyabileceği 19 farklı temel malzemeden oluşan bebek kolileri, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı. Projede özellikle ekonomik desteğe ihtiyaç duyan ailelerin yükünün azaltılması amaçlandığını ifade eden Vali Tülay Baydar Bilgihan, "Ailelerimize maddi ve manevi destek verip yanlarında olacağız" dedi.
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Mete Efendioğlu - Editör