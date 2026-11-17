



2022'DE MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI



İddianamede yer alan otopsi raporunda, bebeğin kesici delici aletle öldürücü nitelikte toplam 9 kez yaralandığı belirtildi. Merve T. de iddianamedeki ifadesinde, olay günü bel ağrısı sebebiyle hastaneye gittiğini ve kas gevşetici iğne yapıldığını, eve geldiğinde ise kanaması olduğunu belirtti. Daha sonra duşa girdiğinde ise bebeğin doğduğunu, bebeğin kordonunu kesmek için meyve bıçağı aldığını söyleyen sanık, sonrasını hatırlamadığını belirtti. Ayrıca Merve T., hamile olduğunu bilmediğini, bilinç dışında eylemde bulunduğunu ifade etti. "Çocuğa ve altsoya karşı kasten öldürme" suçundan yargılanan sanıl, 14 Haziran 2022 tarihinde müebbet hapis cezasına çarptırıldı.