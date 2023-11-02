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Giriş Tarihi: 2.11.2023 21:21

Yeni doğmuş bebeği poşete sarıp çöpe attılar

Kastamonu’da çöp poşetine sarılarak çöp konteynerine atılmış yeni doğmuş bebek bulundu.

KAZIM BOLAT KAZIM BOLAT
Yeni doğmuş bebeği poşete sarıp çöpe attılar

Olay Kuzeykent Mahallesi Karadut Sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre çöp atmak için konteynıra gelen bir vatandaş ağlama sesi duydu. Etrafına bakınan vatandaş konteynerin yanında çöp poşetine sarılı vaziyette bir bebek olduğunu fark etti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemelerde bebeğin 1 saat önce dünyaya geldiği ve göbek bağının yeni kesildiği tespit edildi. Erkek olduğu tespit edilen bebek sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekiplerinin poşet içerisinde çöp konteynerinin yanına bırakılan bebeğin, kim ya da kimler tarafından atıldığı yönündeki incelemeleri devam ediyor.

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Yeni doğmuş bebeği poşete sarıp çöpe attılar
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