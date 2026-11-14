Haberler Yaşam Haberleri Yeni haftanın ŞOK, A101 ve BİM aktüel kataloğu çıktı! Bu hafta marketlerde neler var? Kasım ayı indirimleri
Giriş Tarihi: 14.11.2026 10:20

Yeni haftanın ŞOK, A101 ve BİM aktüel kataloğu çıktı! Bu hafta marketlerde neler var? Kasım ayı indirimleri

Kasım ayının yeni haftasında marketlerin aktüel ürün kampanyaları yeniden gündeme geldi. ŞOK, A101 ve BİM’in yayınladığı kataloglarda temel ihtiyaçlardan ev ürünlerine kadar pek çok farklı kategoride indirimli ürünler yer alırken, alışveriş yapacaklar için dikkat çeken fırsatlar da öne çıktı. Peki, bu hafta ŞOK, A101 ve BİM aktüel ürünler neler?

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Yeni haftanın ŞOK, A101 ve BİM aktüel kataloğu çıktı! Bu hafta marketlerde neler var? Kasım ayı indirimleri
  • ABONE OL

Haftanın aktüel kataloglarında yer alan kampanyalar, özellikle bütçesini koruyarak alışveriş yapmak isteyenlerin radarına girdi. Üç büyük marketin raflara taşıyacağı ürünler ve Kasım ayına özel indirimler arasında öne çıkan detaylar belli oldu. İşte, ŞOK, A101 ve BİM aktüel yeni hafta kataloğu ve indirimleri...

ŞOK AKTÜEL 18-24 KASIM 2026 KATALOĞU

ŞOK AKTÜEL 18-24 KASIM 2026 KATALOĞU

ŞOK AKTÜEL 18-24 KASIM 2026 KATALOĞU

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

ŞOK AKTÜEL 18-24 KASIM 2026 KATALOĞU

ŞOK AKTÜEL 18-24 KASIM 2026 KATALOĞU

ŞOK AKTÜEL 18-24 KASIM 2026 KATALOĞU

ŞOK AKTÜEL 18-24 KASIM 2026 KATALOĞU

BİM AKTÜEL 17 KASIM 2026 SALI KATALOĞU

BİM AKTÜEL 17 KASIM 2026 SALI KATALOĞU

BİM AKTÜEL 17 KASIM 2026 SALI KATALOĞU

BİM AKTÜEL 20 KASIM 2026 CUMA KATALOĞU

BİM AKTÜEL 20 KASIM 2026 CUMA KATALOĞU

BİM AKTÜEL 20 KASIM 2026 CUMA KATALOĞU

A101 AKTÜEL 19 KASIM 2026 KATALOĞU

A101 AKTÜEL 19 KASIM 2026 KATALOĞU

A101 AKTÜEL 19 KASIM 2026 KATALOĞU

A101 AKTÜEL 19 KASIM 2026 KATALOĞU

A101 AKTÜEL 19 KASIM 2026 KATALOĞU

A101 AKTÜEL 19 KASIM 2026 KATALOĞU

A101 AKTÜEL 19 KASIM 2026 KATALOĞU

A101 AKTÜEL 19 KASIM 2026 KATALOĞU

A101 AKTÜEL 19 KASIM 2026 KATALOĞU

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Yeni haftanın ŞOK, A101 ve BİM aktüel kataloğu çıktı! Bu hafta marketlerde neler var? Kasım ayı indirimleri
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA