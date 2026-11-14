Yeni haftanın ŞOK, A101 ve BİM aktüel kataloğu çıktı! Bu hafta marketlerde neler var? Kasım ayı indirimleri

Haftanın aktüel kataloglarında yer alan kampanyalar, özellikle bütçesini koruyarak alışveriş yapmak isteyenlerin radarına girdi. Üç büyük marketin raflara taşıyacağı ürünler ve Kasım ayına özel indirimler arasında öne çıkan detaylar belli oldu. İşte, ŞOK, A101 ve BİM aktüel yeni hafta kataloğu ve indirimleri...
ŞOK AKTÜEL 18-24 KASIM 2026 KATALOĞU
ŞOK AKTÜEL 18-24 KASIM 2026 KATALOĞU
ŞOK AKTÜEL 18-24 KASIM 2026 KATALOĞU
ŞOK AKTÜEL 18-24 KASIM 2026 KATALOĞU
ŞOK AKTÜEL 18-24 KASIM 2026 KATALOĞU
ŞOK AKTÜEL 18-24 KASIM 2026 KATALOĞU
BİM AKTÜEL 17 KASIM 2026 SALI KATALOĞU
BİM AKTÜEL 17 KASIM 2026 SALI KATALOĞU
BİM AKTÜEL 17 KASIM 2026 SALI KATALOĞU
BİM AKTÜEL 20 KASIM 2026 CUMA KATALOĞU
BİM AKTÜEL 20 KASIM 2026 CUMA KATALOĞU
BİM AKTÜEL 20 KASIM 2026 CUMA KATALOĞU
A101 AKTÜEL 19 KASIM 2026 KATALOĞU
A101 AKTÜEL 19 KASIM 2026 KATALOĞU
A101 AKTÜEL 19 KASIM 2026 KATALOĞU
A101 AKTÜEL 19 KASIM 2026 KATALOĞU
A101 AKTÜEL 19 KASIM 2026 KATALOĞU
A101 AKTÜEL 19 KASIM 2026 KATALOĞU
A101 AKTÜEL 19 KASIM 2026 KATALOĞU
A101 AKTÜEL 19 KASIM 2026 KATALOĞU