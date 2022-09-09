İngiltere Kraliçesi Camilla kimdir? Kral Charles’ın eşi Camilla Rosemary kaç yaşında, hangi soydan geliyor, çocuğu var mı? İşte gençliği ve hayatı

Camilla Rosemary gençliği, hayatı ve ailesi ile gündemdeki yerini aldı. Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümü ardından kraliçe unvanını alacak olan Kral Charles'ın eşi hayatı ile araştırılıyor. Camilla kimdir sorusu araştırılmaya başladı. Prenses Diana ardından Galler Prensi Charles ile evlenerek Galler Prensesi olan Camilla Parker Bowles kraliçe unvanını alacak. Peki, İngiltere Kraliçesi Camilla kaç yaşında, çocuğu var mı, hangi soydan geliyor? İşte, yanıtlar…
CAMİLLA ROSEMARY KİMDİR?
Camilla Rosemary, asıl adı Camilla Rosemary Mountbatten-Windsor olan ya da daha önceki eşinin soyadıyla Camilla Parker Bowles 17 Temmuz 1947 doğumlu. Şu anda 75 yaşında.
Galler Prensesi Camilla, Kraliçe Elizabeth'in ölümü ardından Birleşik Krallık'ın konsort kraliçesi ve Birleşik Krallık Kralı III. Charles'ın eşi olarak hayatına devam edecek.
Camilla Parker, Prens Charles ile küçük yaşlarda aşk yaşamasına rağmen hem kendisinin, hem de prensin evliliği ilişkilerinin gecikmesine sebep olmuş; hatta Diana ile Charles ayrılığı bu aşka bağlanmıştır.
Camilla Rosemary, Diana Spencer'in ölümünün ardından Veliaht Prens Charles ile 2005 yılında II. Elizabeth'in onayı ile evlendi.
YENİ KRALİÇE CAMİLLA MI?
Camilla'nın Kraliçe olarak değil Prenses olarak anılması planlanmıştı. Fakat II. Elizabeth, saltanatının 70. yıldönümü nedeni ile yayınladığı mesajında, Charles'ın tahta çıkması üzerine Camilla'nın "Kraliçe Konsort olarak bilinmesinin" "içten dileği" olduğunu belirtti.
CAMİLLA'NIN ÇOCUĞU VAR MI?
Kraliçe Camilla'nin eşi Kral Charles'dan çocuğu bulunuyor. Charles'ın çocuklarının ikisi de Galler Prensesi Diana ile olan birlikteliğinden.
Camilla Rosemary'nin iki çocuğu bulunuyor (Tom Parker Bowles, Laura Lopes). İkisi de önceki eşi Andrew Parker Bowles ile olan birlikteliğinden.