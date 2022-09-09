İngiltere Kraliçesi Camilla kimdir? Kral Charles’ın eşi Camilla Rosemary kaç yaşında, hangi soydan geliyor, çocuğu var mı? İşte gençliği ve hayatı

Camilla Rosemary gençliği, hayatı ve ailesi ile gündemdeki yerini aldı. Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümü ardından kraliçe unvanını alacak olan Kral Charles'ın eşi hayatı ile araştırılıyor. Camilla kimdir sorusu araştırılmaya başladı. Prenses Diana ardından Galler Prensi Charles ile evlenerek Galler Prensesi olan Camilla Parker Bowles kraliçe unvanını alacak. Peki, İngiltere Kraliçesi Camilla kaç yaşında, çocuğu var mı, hangi soydan geliyor? İşte, yanıtlar…