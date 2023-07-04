Yeni köye eski âdet

Bakanlar Kurulu kararıyla Balıkesir'den Bursa'ya taşınan ve yeni yerleşim yerindeki evlerine yerleşen Karyağmaz Köyü sakinleri, eski âdetlerini yeni köylerinde de yaşatmayı sürdürüyor. Köyün 100 yıllık tahta araba yarışları, yeni yerleşim yerinde de yapıldı. Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı olan ve 600 yıllık geçmişe sahip bir orman köyü olan Karyağmaz'ın, kışın kapanan yolları ve merkeze olan uzaklığı nedeniyle, Bakanlar Kurulu kararı ile taşınmasına karar verilmişti. Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Yalıntaş Beldesi'ndeki bir araziye, devlet eliyle 404 adet villa tipi konut yapıldı. Yeni köylerine taşınan ve bu köyde ilk Kurban Bayramlarını geçiren Karyağmaz sakinleri, yeni köylerine eski âdetlerini de taşıdı.Köyün 100 yıllık geleneği olan tahta araba yarışları, köyün yeni yerleşim yerinde de gerçekleştirildi. Yarışlara katılmak isteyen köylülerin kendi imkânlarıyla yaptıkları tahta arabalar, pistin adeta tozunu attı. Kıyasıya mücadelelere sahne olan yarışlara bu yıl gencinden yaşlısına toplam 56 tahta araba katıldı. Etaplar halinde eleme usulü ile yapılan yarışlar nefes kesti.Tahta araba yarışlarının ardından ise sadece Karyağmaz Köyü'ne has olan ekşili çorba ikramları yapıldı. Sumak, ciğer ve erişteyle yapılan ekşili çorbanın, dağ ve orman köylülerinin yokluk zamanlarında mısır koçanları yiyerek hayatta kalmalarını temsil ettiğini söyleyen Karyağmazlı Nafiz Sekiz, "Bu çorba Karyağmaz'a ait bir çorba, atalarımızın, dedelerimizin göç dönemlerinde edindikleri bir kültür. Dağlarda buldukları her şeyi bir şekilde yemek haline getirmeyi başarmışlar. Bu çorba bu kültürü temsil ediyor" dedi. AK Parti 22'nci dönem Balıkesir milletvekili ve aynı zamanda Karyağmaz köylüsü olan Ali Osman Sali ise yaptığı açıklamada, "Yurdun dört bir yanına dağılmış olan insanlarımızı ve kültürümüzü yeniden bir araya getiriyoruz. Kültürümüze dâhil olan tahta araba yarışları gibi geleneklerimizi de yaşatmayı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.