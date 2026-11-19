Bir dönem eski olduğu için gözden çıkarılan mobilyalar, artık yaşam alanlarının en dikkat çekici parçaları arasında yer alıyor. Üstelik bu değişim yalnızca daha uygun fiyatlı eşya arayışından kaynaklanmıyor. Seri üretim mobilyalardan uzaklaşmak, kişisel tarzını yansıtmak ve geçmişin tasarımlarına yeniden hayat vermek de bu tercihin önemli nedenleri arasında bulunuyor.

İKİNCİ EL MOBİLYALAR DEKORASYONUN YENİ GÖZDESİ OLDU

2026 yılında dekorasyon dünyasında öne çıkan yaklaşımlardan biri, ikinci el ve vintage parçaları yaşam alanlarına dahil etmek. Özellikle sosyal medya platformlarında paylaşılan ikinci el mobilya keşifleri, antika alışverişleri ve eski eşyaların dönüşüm videoları bu ilgiyi artırıyor.