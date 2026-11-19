Bir dönem eski olduğu için gözden çıkarılan mobilyalar, artık yaşam alanlarının en dikkat çekici parçaları arasında yer alıyor. Üstelik bu değişim yalnızca daha uygun fiyatlı eşya arayışından kaynaklanmıyor. Seri üretim mobilyalardan uzaklaşmak, kişisel tarzını yansıtmak ve geçmişin tasarımlarına yeniden hayat vermek de bu tercihin önemli nedenleri arasında bulunuyor.
2026 yılında dekorasyon dünyasında öne çıkan yaklaşımlardan biri, ikinci el ve vintage parçaları yaşam alanlarına dahil etmek. Özellikle sosyal medya platformlarında paylaşılan ikinci el mobilya keşifleri, antika alışverişleri ve eski eşyaların dönüşüm videoları bu ilgiyi artırıyor.
Vogue Türkiye'nin 17 Kasım 2026 tarihli dekorasyon değerlendirmesinde de ikinci el ve vintage eşya keşiflerinin TikTok'ta ilgi gören trendler arasında bulunduğu belirtiliyor. 1970'lerin döşemeli mobilyaları, eski dönem aydınlatmaları, cam objeler ve krom detaylar yeniden gündeme geliyor.
Örneğin modern bir koltuğun yanına eski bir ahşap sehpa yerleştirilebiliyor. Antika bir konsol, sade bir salonun en dikkat çekici parçasına dönüşebiliyor. Geçmişin izlerini taşıyan bir berjer ise günümüzün minimalist dekorasyon anlayışına farklı bir hava katabiliyor.
Bu yaklaşımın temelinde, birbirine benzeyen hazır dekorasyonlar yerine kişisel zevkleri yansıtan evler oluşturma isteği bulunuyor.
İkinci el alışveriş yalnızca eski kuşakların tercih ettiği bir yöntem olmaktan çıkıyor. Özellikle genç tüketiciler, farklı tasarımlar bulmak ve yaşam alanlarını kişiselleştirmek için ikinci el ürünlere ilgi gösteriyor.
Yapılan bir araştırmaya göre tüketicilerin yüzde 47'si ikinci el ürünleri en az ayda bir satın aldığını belirtiyor. Bu oran 2025 yılında yüzde 35 seviyesindeydi. Katılımcıların yüzde 76'sı ise son bir yıl içinde en az bir kez ikinci el ürün alışverişi yaptığını ifade ediyor.
Bu araştırma bütün ikinci el ürün kategorilerini kapsıyor; yalnızca mobilya alışverişini ölçmüyor. Ancak ikinci el tüketiminin giderek daha geniş bir alışveriş alışkanlığına dönüştüğünü gösteriyor.
Eski mobilyalara ilginin artmasıyla bit pazarları, antikacılar ve ikinci el eşya mağazaları da yeniden keşfediliyor. Özellikle artık mağazalarda bulunmayan tasarımları arayanlar, bu mekanlarda farklı parçalar bulabiliyor.
Eski ahşap masalar, işlemeli aynalar, nostaljik lambalar, plak dolapları ve klasik berjerler bu alışverişlerin öne çıkan ürünleri arasında yer alıyor.
İkinci el alışverişin bir başka özelliği de her parçanın farklı bir hikâye taşıması. Seri üretim ürünlerin aksine, geçmişten gelen mobilyalar kendilerine özgü tasarımları ve kullanım izleriyle dekorasyona karakter kazandırabiliyor.
Dekorasyondaki değişim yalnızca ikinci el mobilya satın almakla sınırlı kalmıyor. Kullanılmayacak durumda olduğu düşünülen eski eşyalar da yenilenerek tekrar değerlendiriliyor.
Ahşap mobilyaların zımparalanması, yeniden boyanması, kulplarının değiştirilmesi ve koltukların farklı kumaşlarla kaplanması bu dönüşümün en bilinen örnekleri arasında bulunuyor.
Özellikle eski bir dolabın modern renklere boyanması veya yıpranmış bir sandalyenin yeni kumaşla kaplanması, mobilyaya tamamen farklı bir görünüm kazandırabiliyor. Böylece hem mevcut eşyaların kullanım ömrü uzatılıyor hem de yeni mobilya satın alma ihtiyacı azaltılabiliyor.
İkinci el mobilya tercihinde yalnızca görünüşe ve fiyata odaklanmak yeterli olmuyor. Özellikle ahşap ürünlerde çatlaklar, gevşemiş bağlantılar, nem izleri ve ahşap zararlılarının oluşturabileceği hasarlar kontrol edilmeli.
Koltuk ve yatak gibi döşemeli ürünlerde ise kumaşın yanı sıra sünger, iskelet ve hijyen durumu da incelenmeli. Yenileme maliyetinin satın alma fiyatına eklenmesi, ürünün gerçekten avantajlı olup olmadığını anlamaya yardımcı oluyor.
Dekorasyon dünyasında giderek daha fazla ilgi gören bu yaklaşım, eski eşyaların yeniden değer kazanmasını sağlıyor. Yeni ve kusursuz görünen mobilyalar yerine geçmişin izlerini taşıyan, yenilenmiş ve kişisel bir hikâyeye sahip parçalar evlerde kendilerine daha fazla yer buluyor.