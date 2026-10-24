Yeni nesil çetelere devlet darbesi

İstanbuş Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla "Çirkinler" ve "Casperlar" olarak bilinen 2 ayrı suç örgütünün karıştığı 7 farklı eylem aydınlatıldı. 24 ve 28 Eylül tarihlerinde "YNS AVM" adlı iş yerlerine yönelik Çirkinler Suç Örgütünün düzenlediği silahlı saldırıların faili Mehmet Aras Şahin yakalandı. Esenyurt'ta 7 Ekim'de "Danış Metal" adlı iş yerinin kurşunlanma girişiminin azmettiricisi olduğu belirlenen Aras Bağış gözaltına alındı. Güngören'de 9 Ekim'de bir aracın Casperlar Suç Örgütü tarafından kundaklanması olayında, Burak Savaş ve M.H.H.K. kıskıvrak yakalandı. Ayrıca aynı gün "Moda Neva" isimli iş düzenlenen saldırıyla ilgili Diyar Güneş de gözaltına alınanlar arasında yer aldı. 15 Ekim'de "Ativa Kafe"ye yönelik Çirkinler grubu adına kurşunlama eylemini gerçekleştiren H.A. yakalandı. 20 Ekim'den ise Esenyurt'taki "Çağan Motors" isimli iş yerine Casperlar Suç Örgütü tarafından düzenlenen saldırıda; aracı kullanan Emre Kıran, silahı kullanan İ.S.K. ve şüphelilerle iltisaklı olan B.Y. yakalandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör