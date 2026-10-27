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Giriş Tarihi: 27.10.2026

Yeni nesil çeteye 19 adreste 13 gözaltı

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Yeni nesil çeteye 19 adreste 13 gözaltı
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İstanbul Emniyet güçlerinin yaptığı teknik ve fiziki takipte, yeni nesil çete üyelerinin; düzenleyecekleri saldırı öncesinde motosikleti, kameraların olmadığı tenha bir noktadan alarak eylemi gerçekleştirdiği belirlendi. Çetenin ardından motosikleti yine aynı yere bırakarak olay yerinden uzaklaştığı ve Maltepe'deki bir otele gittiği tespit edildi. Otelde yapılan çalışmalarda, tesis çalışanlarının da suçla bağlantılı olduğu ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin otel resepsiyon görevlisine silah teslim ettiği anlara ait görüntülere ulaşıldı. Otel sahibi ve çalışanları gözaltına alındı.

4 İLÇEDE SALDIRI
Ortaya çıkan kamera görüntüleri ve istihbarat verilerini değerlendiren polis 19 adrese operasyon için düğmeye bastı. Güngören, Beşiktaş, Tuzla ve Pendik'te meydana gelen toplam 4 ayrı işyeri ve ikamet kurşunlama olayının arkasında bu şebekenin bulunduğunu saptadı. Düzenlenen operasyonlarda yakalanan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi. Adreslerde yapılan aramalarda 2 tabanca ile 12 merminin ele geçirildiği öğrenildi.

#MALTEPE #İSTANBUL
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Yeni nesil çeteye 19 adreste 13 gözaltı
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