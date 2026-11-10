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Giriş Tarihi: 10.11.2026

Yeni nesil suç örgütüne 13 tutuklama

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Yeni nesil suç örgütüne 13 tutuklama
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Aydın'ın Söke ilçesinde kuyumcuya, eve ve araca yönelik silahlı saldırılar ile el yapımı patlayıcı kullanılan eylemlerle ilgili 5 kişi daha tutuklandı. Söke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, olaylarla bağlantılı oldukları belirlenen 'Zazalar' suç örgütü şüphelilerine yönelik Söke'de 5, Didim'de 1 olmak üzere toplam 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 7 cep telefonu ve 31 sentetik ecza hap ele geçirildi. Operasyonda İsa Ö., Furkan T., Selehattin D., Mehmet Emin Ö., Emirhan K. ve Fatma K. gözaltına alındı. Son operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'inin daha tutuklanmasıyla soruşturma kapsamında cezaevine gönderilenlerin sayısı 13'e ulaştı.

#AYDIN #SÖKE #DİDİM
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Yeni nesil suç örgütüne 13 tutuklama
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