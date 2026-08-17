Yeni Parti’de kavga erken başladı: Başkanlar sosyal medyada birbirlerine girdi! ’Yaptığın büyük ayıp’

Manisa'da Yeni Partili Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve Gördes Belediye Başkanı İbrahim Büke gece yarısı sosyal medyadan atıştı. Gördes'in Yeni Partili Belediye Başkanı İbrahim Büke sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Gördes halkının hizmet alamadığını savundu. Büke Büyükşehir Belediye meclis toplantısında yaptığı konuşmayı da paylaşımına video olarak ekledi ve paylaşımında Gördes halkının hakkının yendiğini savundu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ise Büke'nin paylaşımına tepki göstererek Gördes'te devam eden ve ihale aşamasındaki projeleri hatırlattı.

Besim Dutlulu

BÜYÜKŞEHİRDEN HAK ETTİĞİ YATIRIMLARI GÖREMEDİ

Gördes Belediye Başkanı İbrahim Büke, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ilçenin yatırım konusunda yeterli desteği alamadığını savundu. Yaklaşık 2,5 yıllık görev sürecini değerlendiren Büke, şu ifadeleri kullandı: "Sevgili Gördesliler, yaklaşık 2,5 yıllık dönemi geride bıraktık. İlerideki 2,5 yıl içinde tutuklanmazsam geçirdiğim yarı döneminde görüyorum ki Gördesimiz büyükşehirden hak ettiği yatırımları ne geçmiş dönemde ne de bu dönem görememiştir. Küçücük bir belediye olarak kıt bütçe imkanları ile yılların devasa sorunlarını çözmeye çalışıyoruz. Ama her defasında her iki cephede de hep yalnız bırakılıyoruz."

MAHALLEDEKİ PARTİZANLIĞI AŞAMIYORUZ

İlçenin sorunlarının çözümü için çeşitli proje ve fikirleri ilgili kurumlara ilettiklerini belirten Büke, süreçte karşılaştıkları sorunları şu sözlerle anlattı: "Bu döngüyü değiştirmek için pek çok projeyi ve fikri müteakip defalar iyi niyetle ilgili tüm makamlara sunuyoruz. Fakat tüm bu özverili çabalarımıza rağmen kamudaki bürokratik anlayışı ve siyasetteki karşı mahalledeki partizanlığı ya da bizim mahalledeki ahbap çavuş ilişkilerini bir türlü aşamıyoruz."

İbrahim Büke

SİZE ZARAR GELMESE DAHA ÇOK KONUŞACAĞIM

Büke, ilçenin daha fazla hizmet alabilmesi amacıyla bazı konularda açık konuşmaktan kaçındığını da belirterek, "Sizlere zarar vermeyeceğini bilsem çok daha açık konuşacağım ama benim yüzümden bir ilçenin daha da az hizmet göreceğini bildiğim için yutkunarak susuyorum." ifadelerini kullandı.

Gördes Belediye Başkanı Büke, açıklamasında kamu yönetimindeki planlama ve kaynak kullanımına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.