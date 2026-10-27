Yeni Parti’den istifa eden Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan: “Onurumu korumayı seçtim”

VERİLEN SÖZLER TUTULMADI

Bir belediye başkanı olarak, görev yaptığım ilçenin yönetiminde temsil edilmemem bir yana; ilçemde seçim süreçlerinde şahsıma karşı çalışan, başkanlığım ve yaptığım işler nedeniyle şahsım hakkında olumsuz söylem ve davranışlarda bulunan kişilerin ilçemde partimize emek veren onlarca kişi varken ilçe yönetimine alınmasına itiraz ettim. İl başkanlığına verdiğim dilekçede; Üyelik kayıtlarındaki şaibeleri, delege seçimlerinde mevcut yönetimde ilçe sekreteri ve saymanlığı yapanların görevlerinden istifa edip partiyi yalnız bırakanların kendi adaylıklarını ve tamamen kişisel çıkarlarla yapılan çalışmaları bu hukuksuzlukların düzeltilmesi ve genel merkeze iletilmesi için bildirdim. Bunun üzerine; Genel Merkezden yanıma gelen iki milletvekili, yanlışlığın düzeltileceğini ve söz konusu iki yöneticinin yönetimden çıkarılacağını ifade etti. Ben de tek bir şart koydum: Bu düzeltme, il kongresi yapılmadan önce gerçekleştirilecekti. Ancak verilen söz tutulmadı. Hata düzeltilmediği gibi İl Başkanlığına verdiğim dilekçede belirttiğim gibi Ordu Milletvekili Seyit Torun'un 2019-2024 yıllarında Altınordu ilçesinde meclis üyesi yaptığı yakını Resul Güreşçi'nin eşi Derya Güreşçi Karaburun ilçesine yerleşeli 2 yıl olmasına ve bu ilçede yıllarca bütün zorluklara rağmen emek veren partililerimiz bulunmasına rağmen meclis üyelerinin ve benim dik duruşumuz ve baskıya boyun eğmememiz karşısında ilçe yönetimine yerleştirilememiş fakat il kongresi sonrasında yönetimde 1. yedek olarak il yönetiminde yer verilerek değişmesini umut ettiğimiz zihniyetin hala varlığını sürdürdüğünü gösterdi.

"ÖRGÜT İRADESİ HAK ETTİĞİ DEĞERİ GÖRMÜYOR"

İzmir'de Partimize gece gündüz demeden emek veren onca partili ve üyeler varken; Örgüt emeğinin ve iradesinin hakkettiği değeri görmediği bir yerde aynı inançla yol yürümek mümkün değildir. Genel merkezin bilgisi dahilinde şu an partiyi terk eden birinin ilçe başkanı diğerinin ise il kongresi sonrasında (Seyit Torununkinin yakınının) il yönetiminde yer aldıklarını görünce öngörülerimde ne kadar haklı çıktığının ve verdiğim mücadelenin kanıtıdır. Buna rağmen kişisel kırgınlığımı örgütün önüne koymadım; il başkanlığı seçimlerinde sorumluluğumu yerine getirmeye devam ettim. Çünkü benim için siyaset, kişisel hesapların değil, temsil ettiğim insanların ve örgütümüzün meselesidir. Fakat süreç bununla sınırlı kalmadı. İl başkanlığı seçimi sırasında oyun kullanıldığı ilçe binasına gittiğimde; orada bulunduğum süre zarfında ilçe başkanı ile birlikte katılımın düşük olduğunu görünce saatin daha erken olduğunu ve üyelerin oy kullanmaya davet edilmesini önerdim. İlçe başkanı telefonla aramaya başladı bende listenin en başında gördüğüm ve şahsen tanığım ismi meclis üyeme seslenerek yardımcı olması amacıyla aramasını söyledim. İl adına görevli bulunan İl Başkan Yardımcısı Gülden Aslı Değirmenci (milletvekili Taceddin Bayır'ın ablasının kızı) bana ilçe yöneticilerin ve örgütünde önünde bağırarak "İlkay Başkan, derhal burayı terk edin! Siz burada duramazsınız!" demesine istinaden bende kendisine önce odadaki diğer yöneticileri çıkarması gerektiğini ondan sonra kendimin çıkacağını ifade ederek parti binası boşaltıldıktan sonra ayrıldım. Partili ve seçilmiş bir belediye başkanına yöneltilen bu üslup; yalnızca şahsıma değil, temsil ettiğim Karaburun halkına ve demokratik siyasi anlayışa da açık bir saygısızlıktır. " ifadelerini kullandı.

MAKAM İNSAN ONURUNUN ÜZERİNDE DEĞİLDİR

Sözlerine; "Ancak sadece o binayı terk etmedim, o gün partimden de istifa ettim." Diyerek devam eden İlkay Girgin Erdoğan, açıklamasının devamında; " Çünkü makam, insan onurunun üzerinde değildir. Bir koltukta oturmak uğruna saygısızlığı kabullenmek, yanlış karşısında susmak benim siyasi anlayışıma sığmaz. Ben makamımı korumak için susmayı değil, onurumu korumak için bedel ödemeyi seçtim... Bugün geldiğimiz noktada, bana karşı bu kabul edilemez üslubu takınan ve istifama giden sürecin sorumlularından biri olan dayısının milletvekili Taceddin Bayır'ın olması nedeniyle Gülden Aslı Değirmenci de İzmir İl yönetiminde yerini almıştır. Bu durum değişmesini umut ettiğimiz zihniyetin hala varlığını sürdürdüğünü gösterdi. Örgüt emeğinin ve iradesinin hakkettiği değeri görmediği bir yerde aynı inançla yol yürümek mümkün değildir." Diye konuştu.

KAMUOYUNA SORUYORUM…

Açıklamasının son bölümünde kamuoyuna da sorular yönelten Erdoğan; "O hâlde sormak gerekiyor: Genel Başkanın kürsüden açıkladığı ilkeler kimin için geçerli idi? İlçeyi kucaklamayan yönetimlere karşı durulacağı söylenirken, itiraz eden belediye başkanları neden dışlanmıştır? Verilen sözler neden tutulmamıştır? Demokratik temsil ve kucaklayıcılık söylemleri, uygulamada neden görmezden gelinmiştir? Sözde Demokrasi şöleninde ön seçim vaat ediliyor ise ilçe ve il yönetim listesi neden çarşaf değil, blok liste olmuştur? Demokrasi; yalnızca seçim sandığından ibaret değildir. Demokrasi; farklı görüşleri dinlemek, seçilmiş iradeye saygı duymak, kimseyi dışlamamak ve verilen sözü tutmaktır. Söylem başka, uygulama başka olduğunda tezatlık yaşanan bu süreçte yalnızca kişiler değil, partiye olan güven de kaybedilir. Bugün İzmir geneline baktığımda, aldığım istifa kararının ne kadar doğru olduğunu bir kez daha gururla görüyorum. Bu açıklama bir makam talebi ya da siyasi pazarlık değil; liyakatsizliğe, atama zihniyetine, verilen sözlerin unutulmasına ve savunulan ilkelerin çiğnenmesine karşı bir başkaldırıdır. Ben partimden ayrılmayı göze aldım; ancak kendime olan saygımı kaybetmeyi asla kabul etmedim. Herkes bilsin ki; Karaburun'a, toprağıma ve vatandaşlarıma duyduğum derin sevgi, saygı ve hizmet bilinci; ilk günkü azim ve kararlılığımca sürmeye devam edecektir. İnandığım yolda, ilkelerimden taviz vermediğim için bu nedenlerle istifa ettiğimi; Kamuoyunun takdirlerine sunuyorum." diye konuştu.