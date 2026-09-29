Yeni Partili Ödemiş Belediyesi 62 taşınmazını satıyor

Urla, Çeşme, Güzelbahçe, Dikili, Seferihisar derken satanlar kervanına Yeni Partili Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan'da eklendi. Geçtiğimiz haftalarda CHP'den istifa edip Yeni Partiye geçtiğini duyuran Turan parti değiştirir değiştirmez kaldığı yerden satışlara devam kararı aldı. Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan'ın talimatı ile mülkiyeti ilçe belediyesine ait 62 taşınmaz satış listesine kondu.

YAKLAŞIK 230 MİLYON LİRALIK KAYNAK AKTARILACAK

Ödemiş Belediyesinin resmi internet sitesinde yer alan ihale ilanına göre satış ihaleleri 12 Ekim ile 16 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Satışların belirlenen muhammen bedeller üzerinden gerçekleşmesi halinde belediyenin kasasına yaklaşık 230 milyon liralık kaynak aktarılacak.

EN KÜÇÜĞÜ 135 EN BÜYÜĞÜ 28 BİN METREKARE

Satışa çıkarılan taşınmazların en küçüğü 135.49 metrekare ile Bademli mahallesinde yer alıyor. Satış listesindeki en büyük yüz ölçüme sahip taşınmaz ise 28 bin 162.52 metrekare ile Köseler mahallesinde yer alıyor. Betonarme işyeri, tarla, zeytin bahçesi, mesken, incir bahçesi ve zeytinlikten oluşan taşınmazlar Ödemiş'in Köseler, Bademli, Horzum, Balabanlar, Dolaylı, Derebebekler, Ortaköy, Ertuğrul, Atatürk(Zafer) ve Bozdağ mahallelerinde yer alıyor.

ENCÜMEN ARACILIĞI İLE SATILACAK

İhaleler, 12, 13, 14, 15 ve 16 Ekim 2026 tarihlerinde Ödemiş Belediyesi Hizmet Binası Encümen Salonu'nda gerçekleştirilecek. Satış ihaleleri Devlet İhale Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca açık teklif usulü yapılacak.