Haberler Yaşam Haberleri Yeni sezon tarihi belli oldu! Doya Doya Moda ne zaman başlıyor, jüri üyeleri kimler? Doya Doya Moda başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
Giriş Tarihi: 15.7.2022 16:46

Yeni sezon tarihi belli oldu! Doya Doya Moda ne zaman başlıyor, jüri üyeleri kimler? Doya Doya Moda başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

TV8 ekranlarında yayınlanan moda ve eğlence programı Doya Doya Moda’nın ne zaman başlayacağı merak ediliyordu. Moda tutkunları tarafından ilgiyle takip edilen Doya Doya Moda programının yeni sezon tarihi belli oldu. Programa katılmak isten kişiler ise ‘’Doya Doya Moda programı başvurusu nasıl ve nereden yapılır?’’ sorularıyla başvuru ekranını araştırıyor. Peki; Doya Doya Moda ne zaman başlıyor, jüri üyeleri kimler? Doya Doya Moda programı yayın tarihi ve başvuru ekranı.

Yeni sezon tarihi belli oldu! Doya Doya Moda ne zaman başlıyor, jüri üyeleri kimler? Doya Doya Moda başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

TV8 ekranlarının ilgiyle izlenen programlarından biri olan Doya Doya Moda'nın yeni sezonu için geri sayım devam ediyor. Programın sıkı takipçileri, Doya Doya Moda'nın ne zaman başlayacağını sorguluyor. Zaman zaman jüri değişikliğiyle de gündeme gelen programın yeni sezonunda jüri koltuğunda hangi isimler oturacak merak ediliyor. Yarışmaya katılmak isteyenler ise başvuru ekranını araştırıyor. Peki; Doya Doya Moda ne zaman başlıyor, jüri üyeleri değişti mi? İşte Doya Doya Moda'nın yayın tarihi ve başvuru ekranı…

DOYA DOYA MODA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TV8'in sevilen programı Doya Doya Moda, değişen formatı ve jüri üyeleri ile yeni sezona merhaba diyecek. Geçtiğimiz sezonlarda büyük beden kadın yarışmacıların yarıştığı programda artık her bedenden yarışmacılar yer alacak.

Moda ve eğlence programı Doya Doya Moda, 18 Temmuz 2022 Pazartesi gününden itibaren hafta içi her gün izleyicilerle buluşacak.

DOYA DOYA MODA JÜRİ ÜYELERİ KİMLER?

Doya Doya Moda'nın bu sezonki jüri üyelerinde değişiklikler yapıldı. Geçtiğimiz haftalarda ikiz bebeklerini kucağına alan Seray Sever'in yerine Yasemin Yılmaz gelecek.

Programın diğer jüri üyeleri ise şöyle;

Uğurkan Erez, Gülşah Saraçoğlu, Serdar Uzuntaş.

DOYA DOYA MODA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Programa katılmak isteyen kişiler, ''doyadoyamoda.biz'' adresinden gerekli bilgileri doldurarak başvuru işlemlerini gerçekleştirebilirler.

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Yeni sezon tarihi belli oldu! Doya Doya Moda ne zaman başlıyor, jüri üyeleri kimler? Doya Doya Moda başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
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