Yeni sezon tarihi belli oldu! Doya Doya Moda ne zaman başlıyor, jüri üyeleri kimler? Doya Doya Moda başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

TV8 ekranlarının ilgiyle izlenen programlarından biri olan Doya Doya Moda'nın yeni sezonu için geri sayım devam ediyor. Programın sıkı takipçileri, Doya Doya Moda'nın ne zaman başlayacağını sorguluyor. Zaman zaman jüri değişikliğiyle de gündeme gelen programın yeni sezonunda jüri koltuğunda hangi isimler oturacak merak ediliyor. Yarışmaya katılmak isteyenler ise başvuru ekranını araştırıyor. Peki; Doya Doya Moda ne zaman başlıyor, jüri üyeleri değişti mi? İşte Doya Doya Moda'nın yayın tarihi ve başvuru ekranı…