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Giriş Tarihi: 2.10.2026 21:35

Yeni telefon alacaklar dikkat! BDDK tüketici kredileri ve kredi kartı taksit limitlerini değiştirdi

BDDK, cep telefonu için kullanılan tüketici kredileri ve kredi kartı ödemelerine yönelik kritik kararlar aldı. Yenilenmiş ürünler dahil telefon taksit vadelerinde yeni sınır belirlenirken, kart borcu asgari ödeme limiti 100 bin liraya çıkarıldı. Yeni telefon almayı planlayan vatandaşların bütçe planlamasını doğrudan etkileyecek düzenlemenin tüm detayları yayında.

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Yeni telefon alacaklar dikkat! BDDK tüketici kredileri ve kredi kartı taksit limitlerini değiştirdi
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, finansal istikrarı desteklemek amacıyla tüketici kredileri ile kredi kartı vadelerinde kapsamlı bir güncellemeye gitti. Resmi açıklamaya göre, cep telefonu alımlarında uygulanan kredi vade süreleri ve kredi kartı asgari ödeme oranları yeniden şekillendirildi.

TELEFON KREDİSİNDE 40 BİN LİRA SINIRI: KAÇ AY TAKSİT YAPILACAK?

BDDK'nin sunduğu yeni esaslara göre, sıfır cep telefonu alımı için kullandırılan tüketici kredilerinde fiyat eşiği 40 bin lira olarak belirlendi. Fiyatı 40 bin TL ve altında olan cep telefonları için kredi vade sınırı azami 12 ay olarak uygulanacak.

Buna karşın, tutarı 40 bin TL'nin üzerinde bulunan üst segment akıllı telefon alımlarında ise kredi vade süresi 3 ay ile sınırlandırıldı. Yeni karar, özellikle yüksek fiyatlı cihaz alımlarında aylık taksit yükünü artıracak bir tablo ortaya koyuyor.

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YENİLENMİŞ TELEFON ALACAKLARA ÖZEL VADE ESNEKLİĞİ

Sürdürülebilir tüketim ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında "yenileme merkezi" veya "yetkili satıcı" vasfı taşıyan iş yerlerinden alınan yenilenmiş cihazlar için ayrı bir düzenleme yapıldı.

Fiyatı 50 bin lira ve altındaki yenilenmiş cep telefonlarında kredi vade sınırı 12 ay olurken, 50 bin liranın üzerindeki yenilenmiş cihazlarda kredi vadesi 3 ay olarak uygulanacak. Ayrıca yenilenmiş telefon alımlarında kredi kartına tutar sınırı olmaksızın 12 ay taksit imkanı korunmaya devam ediyor. Normal (Sıfır) cep telefonlarındaki kart taksit yasağı ise aynen sürüyor.

KREDİ KARTI ASGARİ ÖDEME LİMİTİNDE 100 BİN TL DÖNEMİ

Düzenlemenin ikinci kritik ayağını ise kredi kartı borç ödeme dengeleri oluşturuyor. Daha önce 50 bin lira olarak uygulanan asgari ödeme tutarı hesaplama limiti, 100 bin liraya yükseltildi.

Kart kullanıcılarının aylık ödeme yükünü doğrudan etkileyecek bu değişiklikle birlikte, kart limitine bağlı olarak uygulanacak asgari ödeme oranları yeniden kademelendirildi.

KART LİMİTİNİZE GÖRE YENİ ASGARİ ÖDEME ORANI KAÇ OLDU?

Yeni kurallarla birlikte kart limiti 100 bin TL altı ve üstü olmak üzere iki ana kategoriye ayrıldı:

  • 100 bin TL ve altında kredi kartı limiti olan vatandaşlar için dönem borcunun asgari ödeme oranı %20 olarak uygulanacak.
  • 100 bin TL'nin üzerinde limiti bulunan kart kullanıcıları için ise asgari ödeme oranı dönem borcunun %40'ı olarak hesaplanacak.
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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Yeni telefon alacaklar dikkat! BDDK tüketici kredileri ve kredi kartı taksit limitlerini değiştirdi
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