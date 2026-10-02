Yeni telefon alacaklar dikkat! BDDK tüketici kredileri ve kredi kartı taksit limitlerini değiştirdi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, finansal istikrarı desteklemek amacıyla tüketici kredileri ile kredi kartı vadelerinde kapsamlı bir güncellemeye gitti. Resmi açıklamaya göre, cep telefonu alımlarında uygulanan kredi vade süreleri ve kredi kartı asgari ödeme oranları yeniden şekillendirildi.
BDDK'nin sunduğu yeni esaslara göre, sıfır cep telefonu alımı için kullandırılan tüketici kredilerinde fiyat eşiği 40 bin lira olarak belirlendi. Fiyatı 40 bin TL ve altında olan cep telefonları için kredi vade sınırı azami 12 ay olarak uygulanacak.
Sürdürülebilir tüketim ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında "yenileme merkezi" veya "yetkili satıcı" vasfı taşıyan iş yerlerinden alınan yenilenmiş cihazlar için ayrı bir düzenleme yapıldı.
Fiyatı 50 bin lira ve altındaki yenilenmiş cep telefonlarında kredi vade sınırı 12 ay olurken, 50 bin liranın üzerindeki yenilenmiş cihazlarda kredi vadesi 3 ay olarak uygulanacak. Ayrıca yenilenmiş telefon alımlarında kredi kartına tutar sınırı olmaksızın 12 ay taksit imkanı korunmaya devam ediyor. Normal (Sıfır) cep telefonlarındaki kart taksit yasağı ise aynen sürüyor.
Düzenlemenin ikinci kritik ayağını ise kredi kartı borç ödeme dengeleri oluşturuyor. Daha önce 50 bin lira olarak uygulanan asgari ödeme tutarı hesaplama limiti, 100 bin liraya yükseltildi.
Kart kullanıcılarının aylık ödeme yükünü doğrudan etkileyecek bu değişiklikle birlikte, kart limitine bağlı olarak uygulanacak asgari ödeme oranları yeniden kademelendirildi.
Yeni kurallarla birlikte kart limiti 100 bin TL altı ve üstü olmak üzere iki ana kategoriye ayrıldı: