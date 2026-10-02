Yeni telefon alacaklar dikkat! BDDK tüketici kredileri ve kredi kartı taksit limitlerini değiştirdi

TELEFON KREDİSİNDE 40 BİN LİRA SINIRI: KAÇ AY TAKSİT YAPILACAK?

BDDK'nin sunduğu yeni esaslara göre, sıfır cep telefonu alımı için kullandırılan tüketici kredilerinde fiyat eşiği 40 bin lira olarak belirlendi. Fiyatı 40 bin TL ve altında olan cep telefonları için kredi vade sınırı azami 12 ay olarak uygulanacak.