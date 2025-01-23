Yeni umut ilaçlı balonlar

Koronel arter hastalıkların tedavisinde yıllardır kullanılan en yaygın yöntemlerden biri olan stentler, tıkalı damarı açarak kan akışını sağlıyor. Ancak yüzde 1-2 oranında stentlerin zamanla tekrar tıkanma riski bulunuyor. Bu sorunu çözmek için geliştirilen yeni bir yöntem olan ilaç kaplı balon teknolojisi tekrar tıkanma riskini azaltarak, kalp sağlığı için önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Medipol Bahçelievler Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ömer Alyan, "İlaç kaplı balonlar, üzerindeki ilacı eşit ve hızlı bir şekilde damar duvarına aktararak damarların tekrar tıkanmasını engelliyor" dedi. İHA