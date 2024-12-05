Haberler Yaşam Haberleri Yeni yıl öncesi sahte içki operasyonu: Satışa hazır 516 şişe ve çok sayıda üretim malzemesi ele geçirildi
Giriş Tarihi: 5.12.2024 14:01 Son Güncelleme: 5.12.2024 14:12

Yeni yıl öncesi sahte içki operasyonu: Satışa hazır 516 şişe ve çok sayıda üretim malzemesi ele geçirildi

İstanbul’da yeni yıl öncesi sahte içki üreticilerine yönelik sıkı denetim başlatıldı. Sultangazi ve Fatih'te düzenlenen sahte içki operasyonunda satışa hazır 516 şişe ve çok sayıda üretim malzemesi ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Yeni yıl öncesi sahte içki operasyonu: Satışa hazır 516 şişe ve çok sayıda üretim malzemesi ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine Sultangazi ve Fatih'te bulunan iki adrese sahte içki üretimine ilişkin operasyon düzenledi.

Sultangazi'de bulunan ve sahte içki üretimi yapıldığı tespit edilen adrese yapılan operasyonda 215 adet satışa hazır şişe , 50 litre şişelenmeye hazır sahte içki ve üretimde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Fatih'teki adreste ise, tekel bayi deposunda satışa hazır 301 şişe bulundu. Operasyonlar sonucunda Fatih'teki tekel bayinin sahibi gözaltına alınırken Sultangazi'de bulunan adresteki şüpheli veya şüpheliler olay yerinden kaçtı.

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Yeni yıl öncesi sahte içki operasyonu: Satışa hazır 516 şişe ve çok sayıda üretim malzemesi ele geçirildi
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