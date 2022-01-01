Yeni yılda feci kaza! 3 ölü 2 yaralı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri minibüste bulunan sürücü Kadir Yavuz, İsmail Aydınlık, Pouya Goudarzın, Kader Yanar ve Gökhan Kırboğa'ya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.