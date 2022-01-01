Yeni yılda feci kaza! 3 ölü 2 yaralı

Kaza, Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Sümer Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmir Bulvarı istikametinde seyir halinde olan plakalı minibüs sürücüsü Kadir Yavuz direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjde bulunan demir bariyerleri ve ağacı biçerek karşı şeride geçti.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri minibüste bulunan sürücü Kadir Yavuz, İsmail Aydınlık, Pouya Goudarzın, Kader Yanar ve Gökhan Kırboğa'ya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.
Ancak, Kader Yanar yapılan tüm müdahaleye rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Yanar'ın cansız bedeni yapılan incelemelerinin ardından hastane morguna kaldırıldı.