Yeni Yunuslar göreve hazır! Son dersi İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız’la bitirdiler

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen Motosikletli Polis Timleri Temel Eğitim Kursu'nun son dersini verdi. Arnavutköy'de; İstanbul Havalimanı İGA yerleşkesinin içerisinde bulunan Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü Eğitim Alanı'nda gerçekleştirilen kursiyer personele yönelik eğitim 100 personelin katılımıyla tamamlandı. Son ders kapsamında Motosikletli Polis Timleri'nin görev kabiliyetlerine yönelik uygulamalı çalışmalar gerçekleştirildi.

Kursiyer personel tarafından motosikletli akrobasi gösterisi sunuldu. Eğitimde şüpheli bir motosikletin takibine ilişkin senaryo da canlandırıldı. Senaryo kapsamında gerçekleştirilen motosiklet takibi, drone desteğiyle havadan takip edilerek ekiplerin karadan ve havadan koordineli çalışma kabiliyeti uygulamalı olarak gösterildi.

Eğitimlerini başarıyla tamamlayan 100 personel, İstanbul'un huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik görevlerde Motosikletli Polis Timleri'nin bünyesinde görev yapacak.