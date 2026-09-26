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Giriş Tarihi: 26.09.2026 11:26

Yeni Yunuslar göreve hazır! Son dersi İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız’la bitirdiler

İstanbul Emniyeti Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen Motosikletli Polis Timleri (Yunuslar) Temel Eğitim Kursu’nun son dersi, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız’ın katılımıyla yapıldı. Eğitimlerini tamamlayan 100 Motosikletli Polis, İstanbul’da Motosikletli Timler bünyesinde görev yapacak.

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Emir SOMER Emir SOMER
Yeni Yunuslar göreve hazır! Son dersi İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız’la bitirdiler
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İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen Motosikletli Polis Timleri Temel Eğitim Kursu'nun son dersini verdi. Arnavutköy'de; İstanbul Havalimanı İGA yerleşkesinin içerisinde bulunan Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü Eğitim Alanı'nda gerçekleştirilen kursiyer personele yönelik eğitim 100 personelin katılımıyla tamamlandı. Son ders kapsamında Motosikletli Polis Timleri'nin görev kabiliyetlerine yönelik uygulamalı çalışmalar gerçekleştirildi.

Kursiyer personel tarafından motosikletli akrobasi gösterisi sunuldu. Eğitimde şüpheli bir motosikletin takibine ilişkin senaryo da canlandırıldı. Senaryo kapsamında gerçekleştirilen motosiklet takibi, drone desteğiyle havadan takip edilerek ekiplerin karadan ve havadan koordineli çalışma kabiliyeti uygulamalı olarak gösterildi.

Eğitimlerini başarıyla tamamlayan 100 personel, İstanbul'un huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik görevlerde Motosikletli Polis Timleri'nin bünyesinde görev yapacak.

#İSTANBUL EMNİYETİ #SELAMİ YILDIZ

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Yeni Yunuslar göreve hazır! Son dersi İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız’la bitirdiler
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