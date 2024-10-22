Yeni yuva yeni bebek! “Yavrularım artık güven içinde yataklarında yatıyor”

Gazi-Betül Çalış çifti ile çocukları Döndü Naz (14), Ecrin Hazal (11), Esila Bahar (8) ve Zeynep Asel'le (5) depreme Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Şehit Orhan Gök Mahallesi'nde bulunan müstakil evlerinde yakalandı. Evleri ağır hasar alan Çalış ailesi bir süre konteynır kentte yaşadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yapılan 'Kırsal Köy Konutları', TOKİ tarafından kısa sürede tamamlandı. Çalış ailesi, çekilen kurada ev kazananlar arasında isimlerini görünce dünyalar adeta onların oldu.
"YENİ EVİMİZDE YENİ YAVRUMUZ"
Yeni yuvalarının anahtarını alana aile, zaman kaybetmeden evlerine taşındı. Çalış ailesi, bir yandan 1 ay önce dünyaya gelen ve Aden adını verdikleri kızlarının mutluluğunu yaşarken diğer yandan da sıcak yuvalarında çocuklarını büyütmenin sevincini yaşıyorlar. Eşinin sanayide çalıştığını anlatan Betül Çalış, "Depremde çok zor günler geçirdik. Evimiz ağır hasar aldığı için daha sonra yıkıldı. Kura çekilişinde bize çıkacağını tahmin etmiyorduk, ama ismimiz okunduğunda tarif edilemez bir duygu yaşadık" diye konuştu.
"ADEN ŞANSIMIZ OLDU"
Bir ay önce dünyaya gelen Aden'in şansları olduğunu dile getiren anne Betül Çalış, diğer çocuklarının da yeni evi çok sevdiğini anlattı. Kendisinin de küçükken içinde yattığı beşiğinde şimdi Aden'i sallayan Betül Çalış, yüzünden gülücüklerini eksik etmiyor. Eşini işe ve üç çocuğunu okula gönderdikten sonra yeni evinin temizliğine koyulduğunu ifade eden Çalış, "İnsan temizlik yaparken yorulur ben ama seve seve yapıyorum. Bir yandan iki kızımla ilgilenirken diğer yandan eşimin ve çocuklarımın eve gelmelerini sabırsızlıkla bekliyorum. Yeni yuvamız mutlu ailemizi daha da mutlu etti. Çocuklarım artık deprem korkusu yaşamadan derslerini yapıyorlar. Evimin bahçesine de en yakın zamanda sebze-meyve fideleri dikeceğim. Böyle bir eve kavuşacağımı rüyamda görsem inanmazdım. Cumhurbaşkanımıza ve diğer yetkililere çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.