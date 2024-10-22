Yeni yuva yeni bebek! “Yavrularım artık güven içinde yataklarında yatıyor”

"ADEN ŞANSIMIZ OLDU"

Bir ay önce dünyaya gelen Aden'in şansları olduğunu dile getiren anne Betül Çalış, diğer çocuklarının da yeni evi çok sevdiğini anlattı. Kendisinin de küçükken içinde yattığı beşiğinde şimdi Aden'i sallayan Betül Çalış, yüzünden gülücüklerini eksik etmiyor. Eşini işe ve üç çocuğunu okula gönderdikten sonra yeni evinin temizliğine koyulduğunu ifade eden Çalış, "İnsan temizlik yaparken yorulur ben ama seve seve yapıyorum. Bir yandan iki kızımla ilgilenirken diğer yandan eşimin ve çocuklarımın eve gelmelerini sabırsızlıkla bekliyorum. Yeni yuvamız mutlu ailemizi daha da mutlu etti. Çocuklarım artık deprem korkusu yaşamadan derslerini yapıyorlar. Evimin bahçesine de en yakın zamanda sebze-meyve fideleri dikeceğim. Böyle bir eve kavuşacağımı rüyamda görsem inanmazdım. Cumhurbaşkanımıza ve diğer yetkililere çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.