Yeni Zigana Tüneli’nden 1,5 ayda 251 bin araç geçti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 3 Mayıs'ta açılışı yapılan Yeni Zigana Tüneli çift tüp olarak 2x14,5 kilometre uzunluğu ile Türkiye ve Avrupa'nın en uzun, dünyanın ise 3. en uzun tüneli oldu. Sürücülerin korkulu rüyası olan Zigana Geçidi'nin keskin virajları ve rampaları Yeni Zigana tüneli ile ortadan kalktı. Zigana tüneli ile Trabzon-Gümüşhane arasında mesafe yaklaşık 30 dakika azaldı. Gümüşhane'nin Torul ilçesi Köstere köyü mevkisi ile Trabzon'un Maçka ilçesi Başarköy köyü arasında her biri 14,5 kilometre uzunluğunda inşa edilen çift tünelle karbon salınımı 16 bin 598 ton azaltılarak, sürücülere daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkânı sağladı. Sürücüler için daha güvenli ve konforlu bir yol sunan Zigana Tünelinin içi ve dış yolları 7/24 esasına göre Zigana Kontrol Merkezinden 650 kamerayla denetleniyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 3 Mayıs 2023 tarihinde hizmete açılan Zigana Tüneli'nin Avrupa'nın en uzun, dünyanın ise 3'üncü en uzun çift tüplü karayolu tüneli olduğunu belirterek, "Limana, turizm ve sanayi merkezlerine sorunsuz akışı sağlanmış, yurtiçi karayolu ulaşımı ile uluslararası ticaretin daha hızlı ve güvenilir yapılmasına katkıda bulunuyor. Tünelimiz 1,5 ayda 251 bin 100 araca hizmet verdi. Yıllık 190 milyon tasarruf sağlayacağız" dedi.

Yeni Zigana Tüneli'nin Doğu Karadeniz'in en önemli merkezi konumundaki Trabzon'u Gümüşhane üzerinden Bayburt, Aşkale ve Erzurum'a bağlayan ve yüksek yoğunlukta trafik yükü taşıyan bu güzergahta inşa edildiğini ifade eden Bakan Uraloğlu, "Zigana Tüneli ve bağlantı yollarının yapımı, tasarımı ve kontrolünde yüzde yüz yerli ve milli kaynaklar kullanılmış ve proje Türk mühendisleri ve işçileri tarafından inşa edilmiştir" diye konuştu.

Tünelin hizmete açılmasıyla birlikte kış şartlarında trafiğin kesintisiz ve konforlu akışı tesis edildiğini belirten Bakan Uraloğlu, "Böylece zamandan 57 milyon TL, akaryakıttan 133 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 190 milyon TL tasarruf sağlamış oluyoruz" şeklinde konuştu.