Yeniden Değerleme Oranı ne kadar oldu? Pasaport, ehliyet, telefon kayıt harcı ve trafik cezaları...

Yeni oran; pasaport ve ehliyet harçlarından yurt dışından getirilen cep telefonlarının IMEI kayıt ücretine, Motorlu Taşıtlar Vergisi'nden (MTV) trafik cezalarına kadar milyonlarca vatandaşı ilgilendiren ödeme kalemlerini gündeme taşıdı. Ancak bu tutarların tamamına otomatik olarak aynı oranda zam yapılacağı anlamına gelmiyor. Bazı vergi ve harçlarda Cumhurbaşkanının değişiklik yetkisi bulunuyor.
TÜİK'in açıkladığı enflasyon verisiyle Yeniden Değerleme Oranı belli oldu. 2027 yılı için vergi ve cezalarda uygulanacak olan yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 oldu.
Ehliyet, pasaport, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), gelir vergisi gibi birçok kalemde bu oranda zam uygulanması bekleniyor.
2027 yılında pasaport almak isteyen vatandaşlar, yeni harç tutarlarını merak ediyor. Yüzde 27,83'lük yeniden değerleme oranı doğrultusunda pasaport harçlarının şu seviyelere yükselmesi bekleniyor:
6 aylık pasaport harcı: 3.587,6 TL
1 yıllık pasaport harcı: 5.244,9 TL
2 yıllık pasaport harcı: 8.562,8 TL
3 yıllık pasaport harcı: 12.164,3 TL
3 yıldan uzun süreli pasaport harcı: 17.142,5 TL
Pasaport defter bedelinin de 2027 yılında 1.725,8 TL'ye yükselmesi bekleniyor.
Yeniden değerleme oranının yüzde 27,83 olarak uygulanması halinde 2027 yılında ehliyet almak veya ehliyetini yenilemek isteyenlerin ödeyeceği tutarlar da artacak.
A, A1 ve A2 sınıfı ehliyet harcı 2 bin 863,3 TL'ye,
B sınıfı ehliyet harcı ise 8 bin 634,5 TL'ye yükselecek.
Ehliyet yenileme ücreti 22,8 TL, yeni ehliyetlerin yenilenmesinde alınan ücret 517 TL, ehliyet değerli kağıt bedeli ise 2 bin 159,2 TL olacak.
Yurt dışına seyahat edecek vatandaşların ödediği çıkış harcı da yeni yılda artacak. Yüzde 27,83'lük yeniden değerleme oranına göre yapılan hesaplamada 1.250 TL olan yurt dışı çıkış harcının 1.597,9 TL'ye yükselmesi bekleniyor.
Kimlik kartı işlemlerinde ödenecek ücretler de yeniden değerleme oranına göre güncellenecek. Buna göre değiştirme nedeniyle kimlik kartı bedelinin 281,2 TL, kayıp nedeniyle yeniden çıkarılacak kimlik kartı bedelinin ise 562,5 TL olması bekleniyor.
Yurt dışından cep telefonu getirerek Türkiye'de kullanmak isteyenleri ilgilendiren IMEI kayıt ücreti de artacak. Tablodaki hesaplamaya göre 2026 yılında 54 bin 257,9 TL olan telefon kayıt harcı, 2027 yılında 69 bin 357,8 TL'ye yükselmesi bekleniyor.
Trafik idari para cezalarının 2027 yılında yeniden değerleme oranı doğrultusunda artırılması bekleniyor. Kırmızı ışık ihlali, hız sınırını aşma, emniyet kemeri takmama ve alkollü araç kullanma gibi ihlallerde uygulanacak yeni ceza tutarları da bu kapsamda gündeme gelecek.
Trafik cezalarında yeniden değerleme oranının değiştirilmesine yönelik Cumhurbaşkanına tanınmış bir indirim yetkisi bulunmuyor. Bu nedenle yüzde 27,83'lük oran, trafik cezalarının yeni yıldaki hesaplamalarında esas alınacak.
Önemli not: Yüzde 27,83, TÜİK'in ekim ayı Yİ-ÜFE verilerinden hesaplanan 2027 yeniden değerleme oranıdır. Pasaport, ehliyet, IMEI kayıt harcı ve MTV gibi kalemlerde uygulanacak kesin tutarlar ilgili resmi karar ve düzenlemelerle netleşecektir.