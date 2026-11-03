Yeniden Değerleme Oranı ne kadar oldu? Pasaport, ehliyet, telefon kayıt harcı ve trafik cezaları...

Yeni oran; pasaport ve ehliyet harçlarından yurt dışından getirilen cep telefonlarının IMEI kayıt ücretine, Motorlu Taşıtlar Vergisi'nden (MTV) trafik cezalarına kadar milyonlarca vatandaşı ilgilendiren ödeme kalemlerini gündeme taşıdı. Ancak bu tutarların tamamına otomatik olarak aynı oranda zam yapılacağı anlamına gelmiyor. Bazı vergi ve harçlarda Cumhurbaşkanının değişiklik yetkisi bulunuyor.

2027 YENİDEN DEĞERLEME ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verisiyle Yeniden Değerleme Oranı belli oldu. 2027 yılı için vergi ve cezalarda uygulanacak olan yeniden değerleme oranı yüzde 27,83 oldu.

Ehliyet, pasaport, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), gelir vergisi gibi birçok kalemde bu oranda zam uygulanması bekleniyor.