Yenidoğan çetesi 2 numarası İlker Gönen’in intiharıyla ilgili flaş gelişme! O isim hakkında soruşturma başlatıldı

Yenidoğan çetesinin tutuklu iki numarası Dr. İlker Gönen (44), Antalya Yüksek Güvenlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki tek kişilik hücresinde intihar etti. 29 Ekim 2024'de Antalya'daki cezaevine nakledilen, Yenidoğan çetesi davasında örgüt yöneticisi konumunda olan ve hakkında 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9 aya kadar hapsi talep edilen İlker Gönen, yalnız kaldığı odasında butona basınca cezaevi görevlileri odasına gitti. İntihar notu bıraktıktan sonra kendisine zarar verdiği belirlenen Gönen, cezaevi personeli tarafından koğuşundan alınarak revire götürüldü. Gönen'in çay bardağı ile sağ bileğinde derin kesi izi, sol bileğinde de küçük kesi izi tespit edildi. Gönen, ambulansla hastaneye sevk edilirken yolda hayatını kaybetti.

O İSME SORUŞTURMA AÇILDI

Gönen'in intiharının ardından İstanbul Barosuna kayıtlı Av. Aydın Mantar sosyal medya hesabından "Müvekkilime, ağabeyime onun isteği ve iyiliği üzerine söz verdiğim için daha önce bahsetmemek zorunda olduğum bir husus var. Duruşma devam ederken geçici olarak kaldıkları yüksek güvenlikli Marmara Kapalı Cezaevi'nde duruşmadan döndüğünde hücresine ip bıraktılar" iddiasında bulundu.

HİÇBİR MÜRACATTA BULUNMAMIŞLAR

Avukat Mantar, ısrar etmesine rağmen Gönen'in konuyu ailesi dahil kimseyle paylaşmaması yönünde kendisine söz verdirdiğini öne sürdü. İddialarıla ilgili hiçbir müracatı da olmayan. Mantar hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Halkı Yanıltıcı Bilgileri Alenen Yayma" suçundan soruşturma başlatıldı.