Yenidoğan Çetesi davasında tanıklar konuştu

Bebeklerin ölümüne neden olmakla suçlanan ve SGK'dan haksız kazanç sağladığı iddia edilen Yenidoğan Çetesi davasında, 25'i tutuklu 46 sanığın yargılanmasına devam edildi. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tanıklar ifade verdi. Tanık Şenay Çalıkoğlu, hastanelerde dosyaların sonradan değiştirildiğini, ölümlerin geç kaydedildiğini ve bazı bebeklerin gereksiz yoğun bakımda tutulduğunu belirtti. Çalıkoğlu, Opara bebeğin sabah saatlerinde hayatını kaybettiğini ve ölüm saatinin değiştirildiğini söyledi. Fatma Akar ise Opara bebeğin durumu ağırlaşınca sevkinin Fırat Sarı tarafından kabul edildiğini, ertesi gün ise bebeğin hayatını kaybettiğini belirtti. Sanık avukatları ise suçlamaları reddetti.