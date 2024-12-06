"Yenidoğan çetesi" soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 11'i tutuklandı

11'İ TUTUKLANDI

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ve kamuoyunda 'Yenidoğan Çetesi' soruşturması olarak bilinen soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün yaptıkları operasyonda 5 doktor, 3 hemşire, 5 sağlık çalışanı ve 1 sivili gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan 11 şüpheli tutuklandı.