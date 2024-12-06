Haberler Yaşam Haberleri "Yenidoğan çetesi" soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 11'i tutuklandı
Giriş Tarihi: 6.12.2024 22:49 Son Güncelleme: 6.12.2024 23:20

"Yenidoğan çetesi" soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 11'i tutuklandı

Yenidoğan Çetesi soruşturması kapsamında düzenlenen 3. dalga operasyonda gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 11'i tutuklandı.

AA
Yenidoğan çetesi soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 11’i tutuklandı

Yenidoğan Çetesi soruşturması kapsamında önceki gün gözaltına alınan 15 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

11'İ TUTUKLANDI
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ve kamuoyunda 'Yenidoğan Çetesi' soruşturması olarak bilinen soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün yaptıkları operasyonda 5 doktor, 3 hemşire, 5 sağlık çalışanı ve 1 sivili gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan 11 şüpheli tutuklandı.

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"Yenidoğan çetesi" soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 11'i tutuklandı
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