Yenidoğan çetesinin diyalogları kan dondurdu: ‘Aileden para alacağım, âlem yaparız’

Bebek acil hastalarını anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlamakla kalmayıp 12 bebeğin hayatını kaybetmesine neden olan yeni doğan çetesinin aralarında yaptığı konuşmalar ortaya çıktı. Örgüt lideri ve diğer 45 şüpheli hakkında toplam 1775 yıl hapis cezası talep edilen fezlekede; örgüt üyelerinin teknik takibe takılan konuşmalarına yer verildi. İHemşire Hasan Basri G.'nin başka bir hastanedeki hemşire Hakan Doğukan T. ile olan diyaloğu tüyler ürpertti."Bu sevk olacak hastayla ilgili var mı?""Gelecek haber ondan, bugün konuştum anasıyla babaannesiyle.""Ödeme için mi? Sen hocayla kesinleştirdin mi kesin mi yani.""Doğukan sen çocuğu bugün yaşat tamam mı? Gidip babayla görüşeceğim parayı alacağım. Kanka bugün bir âlem yaparız, o parayı bir kurtarayım."