Yenidoğan çetesi’ne 11 tutuklama kararı

Türkiye'yi sarsan Yenidoğan Çetesi soruşturmasında 11 şüpheli tutuklandı. Konu ile ilgili 26 Nisan ve 29 Temmuz tarihlerinde düzenlenen operasyonların ardından İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri bir kez daha harekete geçti ve 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda; suça konu birçok dijital materyal, yasa dışı ilaç ve usulsüz tıbbi işlemlere ilişkin doküman ele geçirildi. Tutuklu örgüt lideri Fırat Sarı ile birlikte hareket ettikleri saptanan şüphelilerin, SGK Başkanlığı tarafından özel hastanelerde tedavi gören, iyileşen ve taburcu edilmesi gereken bebekleri günlük sekiz bin lira ödeme alabilmek için hastanelerde tutmaya devam ettikleri saptandı. Bulunan dijital materyallere incelemek üzere el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 11'i, çıkarıldıkları sulh ceza hâkimliğince tutuklandı. Böylece soruşturmadaki tutuklu sayısı 40'a yükseldi.