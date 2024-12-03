“Yenidoğan Ünitelerinde Aile Merkezli Bakım” paneli gerçekleşti

Panele, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Saadet Arsan, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Ebru Ergenekon ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Yalaz katılarak bilgi ve deneyimlerini paylaştılar. Uzmanlar, yenidoğan yoğun bakımında karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerilerini güncel bilimsel verilerle destekleyerek aktardı.

SAĞLIKTA İLETİŞİM VE AİLE KATILIMI ÖNE ÇIKTI

Prof. Dr. Mehmet Yalaz konuşmasında, sağlıkta etkili iletişimin önemine dikkat çekerek şunları söyledi: "Anne baba olmayan birinin, çocuk doktoru ya da sağlık çalışanı olarak bir bebeği anlaması zor olabilir. Kapının bu tarafındayken ne hissettiğimizi düşünmeliyiz; çünkü yarın öbür gün kendimizi o kapının öteki tarafında bulabiliriz. Bizlere emanet edilen bu bebekleri en iyi şekilde hayata kazandırmak hepimizin ortak görevi. Empati kurarak, ailelerle güçlü bir iletişim ağı oluşturmalıyız." Panelde ayrıca, ailelerin tedavi sürecine aktif katılımı üzerinde durularak, tedavi kararlarının ebeveynlerle birlikte alınması gerektiği ifade edildi. Prof. Dr. Yalaz, bu sürecin anne ve babaların da sürece duygusal ve fiziksel olarak adapte olmalarına katkı sağladığını belirtti.

NORMAL DOĞUMUN ÖNEMİ VURGULANDI

Panelde, sağlıklı bir nesil yetiştirilmesi için doğum sürecinden itibaren bilinçli hareket edilmesi gerektiği vurgulandı. Prof. Dr. Yalaz, normal doğumun hem anne hem de bebek sağlığı açısından birçok avantaj sunduğunu belirterek şunları söyledi: "Normal doğum, sadece fiziksel sağlık değil, anne ve bebek arasındaki bağın daha doğal bir şekilde oluşmasını sağlar. Bu bağ, yenidoğan yoğun bakım sürecinde dahi bebeğin iyileşme sürecine olumlu etkiler sunar."

GEÇMİŞTEN BUGÜNE YOLCULUK

Konuşmalarda, yenidoğan bakımındaki gelişmelere de değinildi. Prof. Dr. Yalaz, geçmiş yıllara oranla yenidoğan ölümlerinin azaldığını belirterek, "Artık sadece bebekleri yaşatmak değil, yaşam kalitesini artırmaya odaklanıyoruz. Bu hedefe aile merkezli bakım ve etkili bir sağlık ekibi iş birliğiyle ulaşabiliriz" dedi. Etkinlik, sağlık çalışanlarının ve ebeveynlerin soru-cevap oturumu ile son buldu. Katılımcılar, aile merkezli bakımın hem yenidoğanlar hem de aileler için taşıdığı önemi bir kez daha hatırladı.