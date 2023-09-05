Haberler Yaşam Haberleri Yenişehirlioğlu: LGBT propagandasının yasaklanması gerektiğini düşünüyorum
Giriş Tarihi: 5.9.2023 16:00 Son Güncelleme: 5.9.2023 16:07

Yenişehirlioğlu: LGBT propagandasının yasaklanması gerektiğini düşünüyorum

AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, LGBT propagandasının yasaklanması konusunda gayretli çalışmaların yapılması gerektiğine vurgu yaparak, “Bunun normal olduğunu konuşmaya başladığımız andan itibaren kendi neslinizi kaybetmeye başlıyorsunuz” dedi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Yenişehirlioğlu: LGBT propagandasının yasaklanması gerektiğini düşünüyorum

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, 24 TV'de yayınlanan Arafta Sorular programında Esra Elönü'nün sorularını cevapladı.
Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu LGBT propagandasının yasaklanması konusunda gayretli çalışmaların yapılması gerektiğini belirtti. Yenişehirlioğlu, "Bunun normal olduğunu konuşmaya başladığımız andan itibaren kendi neslinizi kaybetmeye başlıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"KENDİ NESİLLERİNE, KENDİ EVLATLARINA BU KÜRESEL ORGANİZASYONUN NASIL MUSALLAT OLDUĞUNU GÖRDÜLER"

Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu, LGBT propagandasının yasaklanması amacıyla 17 Eylül'de Saraçhane'de yapılacak Büyük Aile Buluşması'na vatandaşları davet etti. Yenişehirlioğlu, "LGBT propagandasının yasaklanması gerektiğini düşünüyorum. Bunun dünyada örnekleri var. Rusya'da var, Macaristan'da var pek çok ülkede var. Çünkü kendi nesillerine, kendi evlatlarına bu küresel organizasyonun nasıl musallat olduğunu gördüler. Bu tehlikenin farkına vardılar ve önlemler almaya başladılar." dedi.

"NORMAL OLDUĞUNU KONUŞMAYA BAŞLADIĞIMIZ ANDAN İTİBAREN KENDİ NESLİNİZİ KAYBETMEYE BAŞLIYORSUNUZ"

Meclis'in yeni döneminde ilk gündeme gelecek konulardan birinin ailenin korunmasına yönelik yasal düzenlemenin olduğuna dikkat çeken Yenişehirlioğlu, "LGBT propagandasının yasaklanması konusunda gayretli çalışmaların yapılması gerekir. Özendirilmemeli. Çünkü bunun normal olduğunu konuşmaya başladığımız andan itibaren kendi neslinizi kaybetmeye başlıyorsunuz. Daha bilinci oluşmadan çocukları bir araç olarak kullanıyorsanız orada tehlike çanları başlıyor demektir. Bunun karşısında ciddi bir duruş sergilememiz gerekiyor. Onların bizlere yaptığı mahalle baskısını, kendi milli hassasiyetlerimizi ve ailenin önemine dair bu gayretli çalışmayı yüksek sesle seslendirmemiz gerekiyor. Ne kadar ses çıkarırsak o kadar faydalıdır. Korkarak, gizlenerek bu hadiselere bir fayda sağlayacağını düşünenlerden değilim." ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Kaptan Eda Erdem'in 12 yıllık eşi bakın kim çıktı! Meğer adını bile formasında taşıyor
Venedik Film Festivali'ne giden Melis Sezen beyaz elbisesiyle kuğu gibi süzüldü! Verdiği pozlarla olay oldu
Aşkları doludizgin devam ediyor! Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı ne zaman evleniyor?
Başkan Erdoğan'dan tahıl koridoru mesajı: Rusya'nın 2 özel isteği var...
ATAŞEHİR’DE YANGIN! Korkunç görüntü: Ev ve iş yerlerine sıçradı!
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den cep telefonu açıklaması: Öğretmen de öğrenci de...
SON DAKİKA! İYİ Partili Adnan Beker'den bomba 6'lı masa itirafı: Memleketi Allah korumuş, bakanları bile oluşturamazdık
Eski sevgilim evimi soydu! Şarkıcı Eva Benir’den yapımcı Ogan Şenyolcu’ya şok suçlama!
Ya biz?
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Yenişehirlioğlu: LGBT propagandasının yasaklanması gerektiğini düşünüyorum
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA