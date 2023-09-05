AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, 24 TV'de yayınlanan Arafta Sorular programında Esra Elönü'nün sorularını cevapladı.

Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu LGBT propagandasının yasaklanması konusunda gayretli çalışmaların yapılması gerektiğini belirtti. Yenişehirlioğlu, "Bunun normal olduğunu konuşmaya başladığımız andan itibaren kendi neslinizi kaybetmeye başlıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"KENDİ NESİLLERİNE, KENDİ EVLATLARINA BU KÜRESEL ORGANİZASYONUN NASIL MUSALLAT OLDUĞUNU GÖRDÜLER"

Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu, LGBT propagandasının yasaklanması amacıyla 17 Eylül'de Saraçhane'de yapılacak Büyük Aile Buluşması'na vatandaşları davet etti. Yenişehirlioğlu, "LGBT propagandasının yasaklanması gerektiğini düşünüyorum. Bunun dünyada örnekleri var. Rusya'da var, Macaristan'da var pek çok ülkede var. Çünkü kendi nesillerine, kendi evlatlarına bu küresel organizasyonun nasıl musallat olduğunu gördüler. Bu tehlikenin farkına vardılar ve önlemler almaya başladılar." dedi.

"NORMAL OLDUĞUNU KONUŞMAYA BAŞLADIĞIMIZ ANDAN İTİBAREN KENDİ NESLİNİZİ KAYBETMEYE BAŞLIYORSUNUZ"

Meclis'in yeni döneminde ilk gündeme gelecek konulardan birinin ailenin korunmasına yönelik yasal düzenlemenin olduğuna dikkat çeken Yenişehirlioğlu, "LGBT propagandasının yasaklanması konusunda gayretli çalışmaların yapılması gerekir. Özendirilmemeli. Çünkü bunun normal olduğunu konuşmaya başladığımız andan itibaren kendi neslinizi kaybetmeye başlıyorsunuz. Daha bilinci oluşmadan çocukları bir araç olarak kullanıyorsanız orada tehlike çanları başlıyor demektir. Bunun karşısında ciddi bir duruş sergilememiz gerekiyor. Onların bizlere yaptığı mahalle baskısını, kendi milli hassasiyetlerimizi ve ailenin önemine dair bu gayretli çalışmayı yüksek sesle seslendirmemiz gerekiyor. Ne kadar ses çıkarırsak o kadar faydalıdır. Korkarak, gizlenerek bu hadiselere bir fayda sağlayacağını düşünenlerden değilim." ifadelerini kullandı.