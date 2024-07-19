Yenişehirlioğlu’ndan Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yıldönümü mesajı

AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıldönümü mesajı yayınladı. Yenişehirlioğlu, mesajında şu ifadeleri kullandı:

Türk Silahlı Kuvvetleri devletimizin kudretini, denizleri aşmak suretiyle kahramanca tatbik etmiş; Kıbrıs'ın mücahitleriyle omuz omuza vererek kardeşlerini mutlak yok oluşun pençesinden destansı bir zaferle kurtarmıştır. Bağımsız Kıbrıs Türk Devleti'nin kuruluşunun ilk adımı olan harekât, barış parolasıyla başarıyla icra edilerek istiklâlin sembolü olmuştur. Bundan sonra da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin yanında olmaya ve haklarını savunmaya devam edeceğiz. Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 50. yılını kutluyor; dönemin Başbakanı Bülent Ecevit, Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan, Genelkurmay Başkanı Semih Sancar, Dr. Fazıl Küçük ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurucusu, ilk Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı, rahmetle, mücadelenin onur nişanelerini bedenlerinde taşıyan kahraman gazilerimizi minnetle yâd ediyorum.