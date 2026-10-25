Yer Adana! Günlerdir her yerde aranıyordu! O ihbar korkunç gerçeği ortaya çıkardı: Mustafa’nın cesedi nehirde bulundu!

CESEDİ NEHİRDE BULUNDU

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan cesedin, Mustafa Akel'e ait olduğu belirlendi. Evsiz olduğu öğrenilen Akel'den 2 gündür haber alınamadığı belirtildi.