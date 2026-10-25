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Giriş Tarihi: 25.10.2026 14:34

Yer Adana! Günlerdir her yerde aranıyordu! O ihbar korkunç gerçeği ortaya çıkardı: Mustafa’nın cesedi nehirde bulundu!

Adana'nın Seyhan ilçesinde meydana gelen olay yürekleri burktu. Vatandaşların o ihbarı acı gerçeği ortaya çıkardı. Evsiz olduğu belirtilen ve 2 gündür haber alınamayan 48 yaşındaki Mustafa Akel, Seyhan Nehri'nde ölü bulundu. İşte detaylar…

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DHA Yaşam
Yer Adana! Günlerdir her yerde aranıyordu! O ihbar korkunç gerçeği ortaya çıkardı: Mustafa’nın cesedi nehirde bulundu!
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Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi Hacı Sabancı Bulvarı'ndaki Kuvayi Milliye Parkı'nda yürüyen vatandaşlar, Seyhan Nehri'nde bir cesedin sürüklendiğini görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi.

CESEDİ NEHİRDE BULUNDU

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan cesedin, Mustafa Akel'e ait olduğu belirlendi. Evsiz olduğu öğrenilen Akel'den 2 gündür haber alınamadığı belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerindeki incelemenin ardından Akel'in cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#SEYHAN #ADANA

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Yer Adana! Günlerdir her yerde aranıyordu! O ihbar korkunç gerçeği ortaya çıkardı: Mustafa’nın cesedi nehirde bulundu!
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