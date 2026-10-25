Yer Adana! Günlerdir her yerde aranıyordu! O ihbar korkunç gerçeği ortaya çıkardı: Mustafa’nın cesedi nehirde bulundu!

Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi Hacı Sabancı Bulvarı'ndaki Kuvayi Milliye Parkı'nda yürüyen vatandaşlar, Seyhan Nehri'nde bir cesedin sürüklendiğini görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi.
CESEDİ NEHİRDE BULUNDU
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan cesedin, Mustafa Akel'e ait olduğu belirlendi. Evsiz olduğu öğrenilen Akel'den 2 gündür haber alınamadığı belirtildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olay yerindeki incelemenin ardından Akel'in cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.