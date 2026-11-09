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Giriş Tarihi: 09.11.2026 11:27 Son Güncelleme: 09.11.2026 11:39

Yer Adana! Her şey 12 dakikada oldu! Yeni evli çift hayatının şokunu yaşadı: Kadın hırsızlar adeta buhar oldu!

Adana’da yeni evli çiftin milyonlarca lira değerindeki düğün altınları, dolmuşla mahalleye gelen 2 kadın tarafından sadece 12 dakikada çalındı. Genç çiftin yatak odasında, komodinin gizli bölmesine sakladığı altınları bulan şüpheliler, güvenlik kameralarına yakalanarak kayıplara karıştı. Hırsızlığın üzerinden 13 gün geçmesine rağmen kadınların henüz yakalanamaması aileyi isyan ettirdi. Oğlunun altınları için söylediği “Şeytanın bile aklına gelmeyecek yerde” sözlerini hatırlatan baba Aziz Atasoy, şüphelilerin bir an önce bulunmasını istedi. İşte detaylar...

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Yer Adana! Her şey 12 dakikada oldu! Yeni evli çift hayatının şokunu yaşadı: Kadın hırsızlar adeta buhar oldu!
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Olay, geçtiğimiz 27 Ekim'de merkez Seyhan ilçesine bağlı Havuzlubahçe Mahallesi'nde meydana geldi. 25 yaşındaki Mehmet Atasoy, 1 ay önce dünyaevine girerek ailesiyle birlikte aynı apartmanda oturmaya başladı. Yaklaşık 1.5 milyon lira değerindeki düğün altınlarını ise beğendiği otomobili almak için yatak odasındaki komodinin içerisindeki bölmede sakladı.



DOLMUŞLA GELİP 12 DAKİKADA ÇALDILAR

İddiaya göre, 27 Ekim günü Mehmet Atasoy işe giderken eşi de kahvaltı yapmak için kayınvalidesinin evine gitti. Bu sırada dolmuşla mahalleye gelen kimliği belirsiz 2 kadın, genç çiftin evine girdi. Yatak odasında saklanan altınları bulan kadınlar, yaklaşık 12 dakika içerisinde evden ayrılarak kayıplara karıştı. Şüphelilerin eve giriş anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.



EVE DÖNÜNCE HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI

Kahvaltının ardından eve dönen Mehmet Atasoy'un eşi, ev kapısının açık olduğunu fark edince hemen yatak odasındaki altınlara bakmaya gitti ve altınların olmadığını görünce kayınvalidesini çağırıp ve polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri evde ve yatak odasında parmak izi incelemesi yapıp güvenlik kamerasındaki kadınları yakalamak için çalışma başlattı.

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"ALTINLAR ŞEYTANIN BİLE AKLINA GELMEYECEK YERDEYDİ"

Hırsızlık olayının üzerinden 13 gün geçmesine rağmen şüphelilerin yakalanamadığını belirten Mehmet Atasoy'un babası Aziz Atasoy, yaşadıkları mağduriyeti anlattı. Oğlunun altınları çok iyi bir yere sakladığını belirten Aziz Atasoy, "Oğlum, 'baba, altınlar şeytanın bile aklına gelmeyecek yerde' diyerek saklamıştı. 2 kadın gelip altınları çalıp gitti. 2 kişinin siması ortada. Kamera görüntülerinde her şey belli ve adresleri de biliniyor. Osmaniye'de yaşadıklarını ve çok varlıklı olduklarını duyduk. Ekiplerden yakalanmalarını bekliyoruz ancak henüz yakalanamadılar. Emniyete her sorduğumuzda yakında yakalanacaklarını söylüyorlar. Şimdiye kadar yakalanamadılar. Arabayla kaçarken görüntüleri var. Bütün görüntüler ekiplerde mevcut. Biz bir an önce yakalanmalarını istiyoruz. Emniyet güçlerine güveniyorum ve yakalanacaklarına inanıyorum" diye konuştu.



"MADDİ ZARARIMIZ YAKLAŞIK 1,5 MİLYON LİRA"

Mehmet Atasoy'un dayısı Ahmet Baral ise yeğeninin yaklaşık 1 ay önce evlendiğini belirterek, "Bu arada toplanan altınlar vardı. Bu 2 kişi tarafından ev soyuluyor, altınları alıp gidiyorlar. Maddi zararımız yaklaşık 1,5 milyon TL değerinde altın. Araba alma istekleri vardı. Biraz borçları vardı, onu kapatmak istiyorlardı" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#SEYHAN #ADANA

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Yer Adana! Her şey 12 dakikada oldu! Yeni evli çift hayatının şokunu yaşadı: Kadın hırsızlar adeta buhar oldu!
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