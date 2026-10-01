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Giriş Tarihi: 1.10.2026 12:28

Yer Antalya! Falezlerde gizemli olay! Çığlık sesleri ekipleri alarma geçirdi: Havadan denizden karadan saatler süren arama!

Antalya'da yaklaşık 35 metrelik falezlerden gelen çığlık sesleri ekipleri alarma geçirdi. AFAD, itfaiye, deniz polisi, sahil güvenlik ve polis ekiplerinin peş peşe geldiği gizemli olayda denizden, karadan ve termal kameralı dron ile havadan devam eden arama saatler sürdü. İşte detaylar…

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İHA Yaşam
Yer Antalya! Falezlerde gizemli olay! Çığlık sesleri ekipleri alarma geçirdi: Havadan denizden karadan saatler süren arama!
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Olay, saat 09.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi 1544 Sokak yakınlarında bulunan yaklaşık 35 metrelik falezlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, falez bandında bulunan plajlarda denize giren ve bölgedeki bazı vatandaşlar erkek bir şahsın "Yardım edin" çığlığını duyunca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi.

EKİPLER ALARMA GEÇTİ

İhbar üzerine olay yerine sahil güvenlik, deniz polisi, itfaiye, devriye polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ve polis ekipleri falezlerin üst kısmında karadan Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri ise denizden arama çalışması başlattı.



HAVA, KARA VE DENİZDEN ARAMA YAPILDI

Arazinin engebeli ve dik olması nedeniyle karadan yapılan kontrollerde herhangi bir sonuca rastlanamayınca Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı bot ile falezlere gelen balık adamlar, karaya çıkarak kıyı hattında arama yaptı. Denizden ve karadan yapılan aramalarda herhangi bir sonuca ulaşılamayınca bu kez devreye AFAD ekipleri girdi.

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ARAMA SAATLER SÜRDÜ

AFAD ekipleri termal kameralı dron yardımıyla bölgede mahsur kalan veya düşen bir şahsa ait iz aradı. Ekiplerin bölgede havadan dron ile yaptığı taramasında da herhangi bir şahsa rastlanmadı. Yaklaşık 2.5 saat süren aramalardan herhangi bir sonuç çıkmayınca ekipler bölgeden ayrıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#MURATPAŞA #ANTALYA

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Yer Antalya! Falezlerde gizemli olay! Çığlık sesleri ekipleri alarma geçirdi: Havadan denizden karadan saatler süren arama!
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