Yer Antalya! Falezlerde gizemli olay! Çığlık sesleri ekipleri alarma geçirdi: Havadan denizden karadan saatler süren arama!





HAVA, KARA VE DENİZDEN ARAMA YAPILDI



Arazinin engebeli ve dik olması nedeniyle karadan yapılan kontrollerde herhangi bir sonuca rastlanamayınca Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı bot ile falezlere gelen balık adamlar, karaya çıkarak kıyı hattında arama yaptı. Denizden ve karadan yapılan aramalarda herhangi bir sonuca ulaşılamayınca bu kez devreye AFAD ekipleri girdi.