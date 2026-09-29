Yer Antalya! Her yerde aranıyordu: Nil’in cansız bedeni falezlerde bulundu!

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİNDEN İZİ SÜRÜLDÜ



Bölükbaş'ın son olarak kameralara görüldüğü noktada dün akşam saatlerinde Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekiplerinin denizde AFAD ekiplerinin ise termal kameralı dron ile bölgede yaptığı arama çalışmasında genç kadına ait herhangi bir ize rastlanamadı. Sabah saatlerinde tekrar bölgeye gelen yakınları falezlerin dip noktasında kayalıklarda bir kişinin hareketsiz yattığını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese deniz polisi ve Sahil Güvenlik botlarının yanı sıra polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.