Yer Antalya: Polise direnen arkadaşını böyle susturdu!



Ekiplerin kelepçe taktığı Mustafa C., motorize polis ekiplerine bağırmaya başladı. Bu sırada Kasım Ö., arkadaşının ağzını kapatmaya çalışarak "Sus, bir sus. Sus lan" dedi. Ekipler ayrıca otomobil arama yaptı. Gelen trafik polisleri de alkol muayenesi yaptı. Kasım Ö.'nün 2.05 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kasım Ö.'ye 'alkollü araç kullanma', 'dur ikazına uymama' ve 'trafiği tehlikeye düşürme' suçlarından işlem yapılırken, yaklaşık 6 bin TL de ceza uygulandı. Trafik polisleri otomobili çekici ile parka çekti.