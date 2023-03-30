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Giriş Tarihi: 30.3.2023 10:32

Yer Bağcılar: Eksper ücretini ödemeyince iş yerini kurşunladı

Bağcılar'da satın almak istediği aracı ekspere götürünce vazgeçen A.Ö., araç sahibi F.K'dan ekspere ödediği parayı istedi. F.K. parayı ödemeyince, A.Ö. F.K'nin iş yerini kurşunladı. Gözaltına alınan A.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA
Yer Bağcılar: Eksper ücretini ödemeyince iş yerini kurşunladı

Olay, Bağcılar 100 Yıl Mahallesi Kışla Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddede yer alan bir işyerinin kurşunlandığı ihbarı üzerine emniyet ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda işyerinin çevresindeki güvenlik kameraları incelendi. Görüntülerde iş yerini kurşunlayan kişinin A.Ö. olduğu tespit edildi.


Konuyla ilgili yapılan araştırmalarda, A.Ö. ile F.K.'nin araç alışverişi içerisinde olduğu, F.K.'nin A.Ö.'ye araç satacağı ancak ekspres sürecinde A.Ö.'nün aracı almaktan vazgeçtiği öğrenildi. A.Ö., aracı almaktan vazgeçince ekspere ödediği parayı F.K.'den istedi. Ancak F.K. bu parayı ödemeyeceğini söyledi. F.K.'nin parayı ödememesi üzerine A.Ö., kendisine ait bir araçla F.K.'nin işyerinin önünden geçerken iş yerine silahla ateş etti.

A.Ö.'nün yakalanması için çalışma başlatan ekipler, şüpheliyi Sultangazi'de yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin yapılan sorgulamasında, 'mala zarar verme, kasten yaralama, yağma, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçlarından kayıtlarının olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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Yer Bağcılar: Eksper ücretini ödemeyince iş yerini kurşunladı
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