Yer Bağcılar: Eksper ücretini ödemeyince iş yerini kurşunladı



Konuyla ilgili yapılan araştırmalarda, A.Ö. ile F.K.'nin araç alışverişi içerisinde olduğu, F.K.'nin A.Ö.'ye araç satacağı ancak ekspres sürecinde A.Ö.'nün aracı almaktan vazgeçtiği öğrenildi. A.Ö., aracı almaktan vazgeçince ekspere ödediği parayı F.K.'den istedi. Ancak F.K. bu parayı ödemeyeceğini söyledi. F.K.'nin parayı ödememesi üzerine A.Ö., kendisine ait bir araçla F.K.'nin işyerinin önünden geçerken iş yerine silahla ateş etti.