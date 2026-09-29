Yer Başakşehir! Kızıyla ekmek almaya çıkan baba kabusu yaşadı! Motosikletli çarpıp kaçtı: ‘Ölebilirdim’

'İKİ GÜN BEKLEDİM, GELİP ÖZÜR DİLEMEDİ'

Sürücünün bulunarak ceza almasını istediğini belirten Kartop, "Hastanede kendime geldikten sonra 'Şikayetçi olmayın, benim tanıdığım, kaçmaz çocuk' dediler. Çocuk vurduğuyla gitti, göremedik. Güvercintepe Karakolu ilgilendi, şikayette bulundum. Araştırıyorlar, çocuğun kim olduğunu merak ettim. İki gün bekledim, belki gelir ve özür diler, bir acelesi mi vardı diye. Hiçbir şekilde gelmedi. Gelmeyince de şikayet ettim. En azından başka bir aileye, bir çocuğa vurmasın. Bunlar tekstil işi yapıyormuş. 'Patronuyum' diyen kişi hastaneye geldi. Beni zaten onun arabasıyla götürmüşler. Çalıştırdığın işçinin nerede olduğunu, kim olduğunu insan bilmez mi? Belki aranıyor, belki hırsız" diye konuştu.