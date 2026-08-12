Yer Beyoğlu! Eniştesinin dükkanında fön çektirince kabusu yaşadı! İfadeleri kan dondurdu: ’Boğazımı sıkıp yumruklayarak…’

'PARAYI YIRTARAK DÜKKANA BİR DAHA GELME DEDİ'

Olaya ilişkin Servet B., Ayten Ş. (29), Hasan B. (60) ve Emrah O.'nun savcılıkta verdikleri ifadeler ortaya çıktı. Servet B., ifadesinde, "Eniştem olan Ferhat O. berber işletmektedir. Yaklaşık 1 ay önce dükkana giderek fön makinesini kullandım. Akrabamız olduğu için samimiyetle böyle davrandım. Bu kişi 'Elektrik, su parası var, parasını öde, bir daha çalışanları rahatsız etme' dedi. Ben de ödedim ama yaptıklarının ayıp olduğunu söyledim. O da karşımda verdiğim parayı yırtarak bana 'Bir daha dükkanıma gelme' dedi" ifadelerini kullandı.

'BOĞAZIMI SIKIP YUMRUKLADI, BİLEĞİM KIRILDI'

Servet B. ifadesinin devamında, "8 Ağustos'ta Sururi Mehmet Efendi Mahallesi Bahariye Caddesi'nde motosikletim ile seyir halinde iken eniştem olan Ferhat O. ile karşılaştık. Durduk yere bana bulaşmaya başladı ve bana 'Ne bakıyorsun lan' şeklinde söylendi. Ardından ben motosikletimden indim ve yanına gittim. 'Neden bana iftira atıyorsun, yalan konuşuyorsun' dedim. Bunun üzerine beni itti ve yumruk atmaya başladı. Ben kendimi savunmaya çalıştım. O sırada sağ elim ve bileğim kırıldı. Bunun üzerine çevrede bulunan vatandaşlar araya girerek bizi ayırmaya çalıştılar. Ancak boğazımı sıkarak beni darbetmeye devam etti" dedi.