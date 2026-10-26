Yer Bingöl! Fenomen çoban tebessüm ettirdi: 18 yıl sonra koyunlarına yeniden seslendi!





"HERKES BENİ SEVİYOR"



İlhan Orak, "O zaman verdiğim röportajda yanlış bir şey söylemedik çok şükür. Nereye gidersem gideyim kapım açıktır. Herkes beni seviyor. Halen videomun gösterilmesinden çok memnun kalıyorum. Bana gösterilen ilgiden çok memnunum. Ziyaretime gelen giden çok." diye konuştu.