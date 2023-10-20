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Giriş Tarihi: 20.10.2023 10:50

Yer Bitlis: Silahlı poz verenlere operasyon!

Bitlis'te sıcak saatler yaşandı. Jandarmanın sosyal medya üzerinden silahlı paylaşım yapanları takibe alıp düzenlediği operasyonda, uzun namlulu tüfek, tabanca ve mühimmat ele geçirildi.

DHA
Yer Bitlis: Silahlı poz verenlere operasyon!

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medyada silahlı paylaşımlarda bulunan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Tatvan ilçesinde 3 kişiye yönelik yapılan operasyonda ev ve iş yerlerinde arama yapıldı. Aramalarda 1 adet AK-47 Kalaşnikof makinalı tüfek, 4 şarjör, 447 dolu fişek, 48 adet 7,62 mm boş kovan, 1 otomatik av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 1 pompalı tüfek, 1 tabanca ve 1 menşei belli olmayan tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, ele geçirilen silah ve malzemelere ise el konuldu.

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Yer Bitlis: Silahlı poz verenlere operasyon!
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