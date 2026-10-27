Yer Bostancı! Otobüste kadın yolcuya yumruk attı: Biber gazıyla dehşet saçtı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce, 27 Ekim'de Bostancı Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bir otobüste meydana gelen olayla ilgili olarak çalışmalar yürütüldü. Edinilen bilgilere göre bir erkek şahıs, otobüse binme önceliği nedeniyle tartıştığı kadın şahsa yumruk attı.