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Giriş Tarihi: 27.10.2026 16:58 Son Güncelleme: 27.10.2026 17:05

Yer Bostancı! Otobüste kadın yolcuya yumruk attı: Biber gazıyla dehşet saçtı!

İstanbul Bostancı'da meydana gelen olay panik dolu dakikalar yaşattı. Bir otobüste kadın yolcuya yumruk atarak otobüs içine biber gazı sıkan O.V. (44) yakalanarak gözaltına alındı. İşte detaylar…

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İHA Yaşam
Yer Bostancı! Otobüste kadın yolcuya yumruk attı: Biber gazıyla dehşet saçtı!
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce, 27 Ekim'de Bostancı Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bir otobüste meydana gelen olayla ilgili olarak çalışmalar yürütüldü. Edinilen bilgilere göre bir erkek şahıs, otobüse binme önceliği nedeniyle tartıştığı kadın şahsa yumruk attı.

BİBER GAZIYLA DEHŞET SAÇTI

Otobüsteki diğer yolcularla da tartışan şahsın, ardından otobüs içerisinde biber gazı sıktığı belirlendi. Otobüsün durmasıyla yaşanan kargaşadan faydalanarak kaçan şüphelinin saldırısına maruz kalan kadın şahıs ile biber gazından etkilenen yolcuların, olayla ilgili şikâyetçi olmadıkları öğrenildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yürütülen çalışmalar ve güvenlik kamerası incelemeleri sonucunda olayı gerçekleştirdiği belirlenen O.V. (44) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahsın 28 Ekim'de adli makamlara sevk edileceği belirtildi.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İSTANBUL

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Yer Bostancı! Otobüste kadın yolcuya yumruk attı: Biber gazıyla dehşet saçtı!
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