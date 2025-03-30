Haberler Yaşam Haberleri Yer Bursa: 60 yıldır her bayram böyle yapıyorlar! 1 kilometrelik kuyruğu görenler şaştı kaldı
Giriş Tarihi: 30.3.2025 14:32 Son Güncelleme: 30.3.2025 14:33

Yer Bursa: 60 yıldır her bayram böyle yapıyorlar! 1 kilometrelik kuyruğu görenler şaştı kaldı

Bursa İnegöl'de 12 bin kişilik Cerrah Mahallesi sakinleri 60 yıldır devam eden geleneklerini bu bayramda sürdürdü. Sabah saatlerinden itibaren 1 kilometrelik kuyruğu görenler şaşkınlıkla izledi.

İHA
Yer Bursa: 60 yıldır her bayram böyle yapıyorlar! 1 kilometrelik kuyruğu görenler şaştı kaldı

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı 12 bin kişinin yaşadığı Cerrah Mahallesi'nde halk, dini bayramlarda toplu halde bayramlaşıyor.

Geleneksel hale gelen toplu bayramlaşma, bayram namazı sonrası başlıyor. Binden fazla kişi sıraya girerek birbirleriyle bayramlaşıyor. Cerrah Mahallesi Muhtarı Hasan Ayar, bayramlaşma geleneğinin uzun yıllardır sürdüğünü söyleyerek, "Mahallemizdeki bayramlaşma geleneği 60-65 yıldır atalarımızdan bize kalan bir miras.

Bu geleneği devam ettiriyoruz, ettirmeye de devam edeceğiz. Herkese hayırlı bayramlar" dedi.

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Yer Bursa: 60 yıldır her bayram böyle yapıyorlar! 1 kilometrelik kuyruğu görenler şaştı kaldı
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