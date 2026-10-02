Yer Bursa! Ehliyet sınavında kopyaya suçüstü: İşte akılalmaz düzenek…

DÜZENEĞİ KULAĞINA TAKMIŞ



Durumu fark eden gözetmen, adayın üzerinde yaptığı kontrolde kulağında sınavda kopya çekmek amacıyla kullanıldığı değerlendirilen bir düzenek bulunduğunu tespit etti. Bunun üzerine adayın sınavı sonlandırılırken, kulağındaki düzeneğe el konuldu.