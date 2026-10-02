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Giriş Tarihi: 2.10.2026 08:56

Yer Bursa! Ehliyet sınavında kopyaya suçüstü: İşte akılalmaz düzenek…

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olay akıllara durgunluk verdi. Elektronik ortamda gerçekleştirilen ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren 18 yaşındaki aday, gözetmen tarafından suçüstü yakalandı. İşte o düzenek…

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İHA Yaşam
Yer Bursa! Ehliyet sınavında kopyaya suçüstü: İşte akılalmaz düzenek…
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Olay, İnegöl Halk Eğitimi Merkezi'nde gerçekleştirilen elektronik ehliyet sınavı sırasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ehliyet sınavına ilk kez giren S. S. (18), sınav sırasında kopya çekmeye çalıştı.

DÜZENEĞİ KULAĞINA TAKMIŞ

Durumu fark eden gözetmen, adayın üzerinde yaptığı kontrolde kulağında sınavda kopya çekmek amacıyla kullanıldığı değerlendirilen bir düzenek bulunduğunu tespit etti. Bunun üzerine adayın sınavı sonlandırılırken, kulağındaki düzeneğe el konuldu.

2 YIL BOYUNCA SINAVA GİRMESİ YASAKLANDI

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. S.S., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili adli işlem başlatılırken, adayın 2 yıl süreyle ehliyet sınavlarına girmesinin yasaklandığı öğrenildi.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İNEGÖL #BURSA

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Yer Bursa! Ehliyet sınavında kopyaya suçüstü: İşte akılalmaz düzenek…
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