Yer Bursa! ‘Evraklarımı teslim etmedin’ deyip postacıya kabusu yaşattı: Darp anları kameraya böyle yansıdı!

'EVRAKLAR BANA ULAŞMADI' DEYİP POSTACIYI DÖVDÜ

Kendi evraklarının teslim edilmiş gösterildiğini ancak kendisine ulaştırılmadığını öne süren şahıs, posta dağıtıcısıyla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine şahıs, dağıtıcıyı darp etti.