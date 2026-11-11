Haberler Yaşam Haberleri Yer Bursa! ‘Evraklarımı teslim etmedin’ deyip postacıya kabusu yaşattı: Darp anları kameraya böyle yansıdı!
Giriş Tarihi: 11.11.2026 09:38

Yer Bursa! ‘Evraklarımı teslim etmedin’ deyip postacıya kabusu yaşattı: Darp anları kameraya böyle yansıdı!

Bursa'da evrak bırakmak için mahalle muhtarlığına giden posta dağıtıcısı kabusu yaşadı. Evrak teslimi nedeniyle çıkan tartışmada saldırıya uğradı. "Benim evraklarımı teslim edildi gösterip niçin teslim etmedin?" diyerek dağıtıcıya saldıran şahsın darp anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İşte detaylar…

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
İHA İHA Yaşam
Yer Bursa! ‘Evraklarımı teslim etmedin’ deyip postacıya kabusu yaşattı: Darp anları kameraya böyle yansıdı!
  • ABONE OL

Olay, Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, posta dağıtım şirketinde görevli 22 yaşındaki Berat M., evrak bırakmak için mahalle muhtarlığına geldiği sırada arkasından gelen bir şahsın saldırısına uğradı.

'EVRAKLAR BANA ULAŞMADI' DEYİP POSTACIYI DÖVDÜ

Kendi evraklarının teslim edilmiş gösterildiğini ancak kendisine ulaştırılmadığını öne süren şahıs, posta dağıtıcısıyla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine şahıs, dağıtıcıyı darp etti.



O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Muhtarlıkta yaşanan darp olayı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Saldırıya uğrayan Berat M., polis merkezine giderek şikâyetçi oldu. Olayla ilgili Bağlarbaşı Polis Merkezi Amirliği ekiplerince tahkikat başlatıldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Buse Sever - Editör
#OSMANGAZİ #BURSA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Yer Bursa! ‘Evraklarımı teslim etmedin’ deyip postacıya kabusu yaşattı: Darp anları kameraya böyle yansıdı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA