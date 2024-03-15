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Giriş Tarihi: 15.3.2024 13:46

Yer Çankırı! Cep telefonu bataryası bomba gibi patladı: Bir anda alev topuna döndü!

Çankırı'da tamir için bırakılan cep telefonunun bataryası patladı. Alev topuna dönen cep telefonunun patlama anı anbean kameralara yansıdı.

İHA
Yer Çankırı! Cep telefonu bataryası bomba gibi patladı: Bir anda alev topuna döndü!

Çankırı il merkezi Atatürk Bulvarı'nda yaşanan olayda teknik servise getirilen cep telefonun bataryası değiştirilerek yerine yenisi takıldı. Tamir işleminin ardından bir anda patlayan batarya alev aldı. Bataryanın patlaması sırasında iş yerinde bulunan vatandaşlar ise büyük panik yaşadı. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bataryanın bir anda patladığı görülüyor. Bu sırada iş yerinde bulunan bir vatandaş ise koşarak dışarı çıkıyor.

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Telefon bataryasının bir anda alev aldığını söyleyen teknik servis personeli Gökhan Taşcı, "Telefonu, bir müşterimiz pil tamiri için getirmişti. Standarda uygun olarak pil değişimini yaptıktan sonra eski pilin bir anda alev aldığını gördük ve herkes bir anda dükkanı boşaltmak zorunda kaldı. Lityum piller, içinde bulunan sıvıdan dolayı herhangi bir cımbız veya tornavida gibi ekipmanlar ile delinebiliyor. Artı ve eksi kutuplarının birbiriyle buluşmasının ardından alev alıyor" dedi.

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Yer Çankırı! Cep telefonu bataryası bomba gibi patladı: Bir anda alev topuna döndü!
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