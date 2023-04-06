Yer Diyarbakır: Hemşire, bandı çıkarırken bebeğin parmağını kesti!

Ergani Devlet Hastanesi'nde 6 aylık kız çocuğu H.B., dün gece saatlerince rahatsızlanınca ailesi tarafından Ergani Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Serum için damar yolu açılan bebeğin tedavisinin ardından, hemşire damar yolunu sabitlemek için kullanılan yapışkan bandı çıkarmak istedi.