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Giriş Tarihi: 15.10.2026 11:01

Yer Edirne! Esnafın kabusu oldu! Önce eczaneye ardından markete girip ne varsa çaldı: ‘Neden şikayet ettiler anlamadım’

Adana’da, yakınlarıyla ilaç almak için eczaneye giden 28 yaşındaki Bora Güvercin yaklaşık binlerce liralık kozmetik ürününü cebine ve poşete doldurdu. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından polis, şüphelinin daha önce de bir marketten aldığı gıda ürünlerinin ücretini ödemeden kaçtığını tespit etti. Gözaltına alınan şüphelinin ifadesi akıllara durgunluk verdi.

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DHA Yaşam
Yer Edirne! Esnafın kabusu oldu! Önce eczaneye ardından markete girip ne varsa çaldı: ‘Neden şikayet ettiler anlamadım’
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Olay, 7 Eylül'de saat 23.30 sıralarında, Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi'ndeki eczanede meydana geldi. Dönercide kuryelik yapan Bora Güvercin, yakınlarıyla reçetede yazılan ilaçları almak için o gün nöbetçi olan Elif Nur A.'nın eczanesine gitti. Eczane çalışanlarının reçete girişi yaptığı sırada şüpheli Güvercin, raf ve tezgahtaki yaklaşık 4 bin lira değerindeki kozmetik ürününü cebine ve elindeki poşete koydu. Şüpheliyle beraberindekiler, ilaçların parasını ödedikten sonra eczaneden ayrıldı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

DAHA ÖNCE DE HIRSIZLIK YAPMIŞ

Durumu fark eden eczacı Elif Nur A.'nın ihbarıyla Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit edip, çalışma başlattı. 'Hırsızlık' suçundan 13 kaydı olduğu belirlenen Güvercin'in, 30 Ağustos'ta da Kışla Mahallesi'ndeki zincir marketten kola, çikolata, plastik bardak ve sigara aldığı, kredi kartını otomobilinde unuttuğunu söyleyerek ücreti ödemeden kayıplara karıştığı tespit edildi. Ayrıca şüphelinin 25 Nisan'da Sarıçam ilçesindeki Buruk Mezarlığı'nda park halindeki otomobilden cep telefonu çaldığı da saptandı.

'NEDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR ANLAMADIM'

Bu tespitlerle şüphelinin saklandığı adrese baskın yapan polis ekipleri, Bora Güvercin'i gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheli, ifadesinde, "Reçetedeki ilaçları almak için eczaneye gittik. Aldığımız tüm ürünlerin de ücretini ödedik. Neden şikayetçi olduklarını anlamadım" dedi.

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'PARA ÜSTÜ BİLE ALMADIM'

Şüpheli, marketteki hırsızlığı için de "Ürünleri aldıktan sonra kasiyerle birlikte otomobilimin yanına gittim. Ücreti orada ödedim ve para üstü bile almadım" savunması yaptı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bora Güvercin, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#SARIÇAM #ADANA

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Yer Edirne! Esnafın kabusu oldu! Önce eczaneye ardından markete girip ne varsa çaldı: ‘Neden şikayet ettiler anlamadım’
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