Yer Edirne! Esnafın kabusu oldu! Önce eczaneye ardından markete girip ne varsa çaldı: ‘Neden şikayet ettiler anlamadım’

Olay, 7 Eylül'de saat 23.30 sıralarında, Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi'ndeki eczanede meydana geldi. Dönercide kuryelik yapan Bora Güvercin, yakınlarıyla reçetede yazılan ilaçları almak için o gün nöbetçi olan Elif Nur A.'nın eczanesine gitti. Eczane çalışanlarının reçete girişi yaptığı sırada şüpheli Güvercin, raf ve tezgahtaki yaklaşık 4 bin lira değerindeki kozmetik ürününü cebine ve elindeki poşete koydu. Şüpheliyle beraberindekiler, ilaçların parasını ödedikten sonra eczaneden ayrıldı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.