Yer Esenyurt! İstedikleri haracı alamayınca araçları kundakladılar: O anlar kameraya böyle yansıdı!

İKİNCİ KEZ AYNI KABUSA UYANDILAR



Kundaklanan oto galerinin sahiplerinin iddiasına göre geçtiğimiz aynı aileye ait Avcılar'da bulunan başka bir oto galeride kundakçıların hedefi oldu. Sabaha karşı gelen 2 şahıs araçları kundaklamış, o anları da videoya çekerek olay yerinden kaçmıştı.