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Giriş Tarihi: 28.10.2026 16:32 Son Güncelleme: 28.10.2026 16:38

Yer Eskişehir! Görenleri dehşete düşürdü: O otomobil ekipleri alarma geçirdi!

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde park halindeki otomobil görenleri dehşete düşürdü. Kaputunda kan lekesi ve ceset figürü bulunan araç polisi harekete geçirdi. Aracın sahibi ve içerik üreticisi, ifade işlemleri için karakola götürülürken nedeni şaşkınlık yarattı. İşte detaylar…

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İHA Yaşam
Yer Eskişehir! Görenleri dehşete düşürdü: O otomobil ekipleri alarma geçirdi!
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Olay, Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü-1 Caddesi üzerinde meydana geldi.

GÖRENLERE KORKU SALDI

Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halinde olan ve dikkat çekici dış tasarımıyla çevredeki vatandaşların ve devriye gezen polis ekiplerinin şüphelenmesine yol açan bir otomobil durduruldu.

KAN LEKELERİ VE CESET DETAYI

Yapılan incelemelerde, aracın kaput kısmında kan lekesine benzeyen kırmızı boyalar ile bir ceset figürünün yer aldığı görüldü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen emniyet güçleri, detaylı inceleme gerçekleştirdi.

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ARAÇ SAHİBİ VE İÇERİK ÜRETİCİSİNİN İFADESİ ALINDI

Yapılan araştırma neticesinde, söz konusu aracın herhangi bir gerçek olayla ilgisi olmadığı, sosyal medya platformları için içerik üretmek amacıyla bu şekilde tasarlandığı anlaşıldı. Olayın ardından araç sahibi ve içerik üreticisi, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ESKİŞEHİR

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Yer Eskişehir! Görenleri dehşete düşürdü: O otomobil ekipleri alarma geçirdi!
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