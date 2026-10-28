Yer Eskişehir! Görenleri dehşete düşürdü: O otomobil ekipleri alarma geçirdi!

Olay, Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü-1 Caddesi üzerinde meydana geldi.
GÖRENLERE KORKU SALDI
Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halinde olan ve dikkat çekici dış tasarımıyla çevredeki vatandaşların ve devriye gezen polis ekiplerinin şüphelenmesine yol açan bir otomobil durduruldu.
ARAÇ SAHİBİ VE İÇERİK ÜRETİCİSİNİN İFADESİ ALINDI
Yapılan araştırma neticesinde, söz konusu aracın herhangi bir gerçek olayla ilgisi olmadığı, sosyal medya platformları için içerik üretmek amacıyla bu şekilde tasarlandığı anlaşıldı. Olayın ardından araç sahibi ve içerik üreticisi, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.